Мей: Росія вчинила "нахабний та зухвалий" напад на Британію

Копирайт изображения Getty Images Image caption Британський прем'єр планує застерегти лідерів країн ЄС щодо загрози збоку Росії

Росія вчинила напад на Британію, коли намагалася вбити російського екс-розвідника Сергія Скрипаля та його доньку, заявила британська прем'єр-міністр Тереза Мей.

"Росія влаштувала нахабний та зухвалий напад проти Сполученого Королівства. Зрозуміло, що російська загроза не поважає кордонів, і справді інцидент у місті Солсбері був зразком російської агресії проти Європи", - наголосила пані Мей у Брюсселі, куди вона прибула на саміт голів держав та урядів ЄС.

У Брюсселі британська прем'єрка обговорюватиме переважно питання виходу Британії з ЄС. Проте вона також планує застерегти колег, що Росія не поважає кордони, і це ставить під загрозу всі європейські країни.

Також вона зазначить, що порушення Росією міжнародного права становить ризик для демократії у Європі.

"Як європейська демократія Велика Британія буде стояти пліч-о-пліч з ЄС та НАТО, щоб разом сміливо зустріти ці загрози", - планує наголосити британський прем'єр.

Очікується, що Європейська Рада, до якої входять голови держав та урядів країн ЄС, ухвалить висновки, які засуджують напад на Британію.

Росія відкидає будь-які звинувачення у використанні хімічної зброї на британській території.

Російський екс-розвідник Сергій Скрипаль та його донька Юлія залишаються в критичному стані у лікарні після того, як 4 березня їх знайшли непритомними у парку в місті Солсбері.

Стан сержанта поліції Ніка Бейлі, який першим прийшов на допомогу екс-розвіднику та його доньці, покращився.