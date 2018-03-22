У Британії з лікарні виписали поліцейського, який постраждав через "Новачок"

Image caption Сержант Нік Бейлі зазначив, що його вразила підтримка британців

У британському місті Солсбері виписали з лікарні сержанта поліції Ніка Бейлі.

Він захворів через контакт з отруйною речовиною "Новачок", використаною проти російського екс-розвідника Сергія Скрипаля.

Саме сержант Бейлі першим прийшов на допомогу пану Скрипалю та його доньці, яких знайшли без свідомості в парку у місті Солсбері 4 березня.

Нік Бейлі зазначив, що життя для нього "ймовірно, ніколи не буде таким, як раніше".

Він повідомив, що в нього не вистачає слів, щоб пояснити свої відчуття після отруєння.

"Це справді було зовсім як у сні", - зазначив він.

Нік Бейлі подякував лікарям, які піклувалися про нього та усім, хто його підтримав.

"Мене дуже вразила підтримка, листівки та повідомлення, які я отримав - кожне було таким неймовірним", - повідомив він.

У лікарні Солсбері повідомили, що 48 людей звернулися за допомогою у зв'язку з застосуванням у місті отруйної речовини.

Російський екс-розвідник з донькою знаходяться в цій лікарні в критичному, але стабільному стані.

Копирайт изображения REX/SHUTTERSTOCK Image caption Сергій Скрипаль з донькою Юлією досі перебувають у критичному стані

Опікунський суд, який розглядає питання, що стосуються добробуту хворих або вразливих людей, дозволив експертам з хімічної зброї взяти в Сергія Скрипаля та його доньки зразки крові.

Суддя Девід Вільямс повідомив, що досі не відомо, чи вдасться екс-розвіднику з донькою повністю одужати. За його словами, їхні "розумові здібності" можуть погіршитися до "невідомого рівня".