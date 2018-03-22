Вчені встановили походження крихітної мумії з Чилі

Копирайт изображения EMERY SMITH Image caption Аналіз ДНК показав, що мумія належить новонародженій дівчинці з численними генетичними мутаціями

Вчені дослідили 15-сантиметровий муміфікований скелет з Чилі та встановили, що він належить новонародженому з численними мутаціями в ключових генах.

Перші дослідження після знахідки мумії у 2003 році показали, що кістки належали дитині віком від шести до восьми років.

Незвичні особливості мумії призвели до спекуляцій про її походження.

Проведений нещодавно аналіз ДНК вказує на те, що скелет належить новонародженій дитині, а вік кісток та інші аномалії можуть бути результатом генетичних мутацій.

Окрім невеликого зросту, вчених у цьому скелеті здивували кілька незвичайних фізичних особливостей - менша кількість ребер, ніж звичайно, та конусоподібна голова.

Мумію знайшли у сумці в покинутому гірняцькому містечку в пустелі Атакама. Її назвали "Ата".

Потім вона опинилася у приватній колекції в Іспанії.

В багатьох людей виникло питання, кому саме належить знайдений скелет.

У документальному фільмі "Сіріус" мумію з чилійської пустелі навіть навели як доказ відвідин Землі інопланетянами.

Нове дослідження, результати якого опубліковані в журналі Genome Research, дозволяють відкинути подібні твердження.

Генетичне дослідження

Група науковців проаналізувала геном "Ати".

Раніше це вже робилося, щоб довести, що знайдений скелет належить саме людині.

Тепер команда вчених довела, що "Ата" була новонародженою дівчинкою з численними мутаціями в генах, пов'язаними з карликовим зростом, сколіозом та порушеннями в розвитку м'язів та скелету.

Окрім того, вчені вважають, що скелету може бути не більше 40 років.

"Що вразило і змусило нас раніше говорити про те, що з кістками було щось дивне - це очевидна зрілість кісток (їхня щільність та форма)", - зазначив BBC News Гаррі Нолан, професор мікробіології та імунології з медичного факультету Стенфордського університету в Каліфорнії.

За його словами, хоча кістки розвивалися добре, сам плід залишився малим.

"Ми вважаємо, що це пов'язане з одним або декількома мутованими генами", - повідомив Гаррі Нолан, який досліджує чилійську мумію з 2012 року.

Результати досліджень виявили чотири нових варіанти одиничного нуклеотиду - типу генетичної мутації - у генах, які впливають на розвиток кісток, а також ще два варіанти одиничного нуклеотиду у генах, які беруть участь у виробництві колагену.

Колаген, як відомо, забезпечує міцність кісток.

"Дівчинка була мертвонародженою або померла відразу після народження. Хоча все почалося як історія про інопланетян, яка стала широко відомою у світі, насправді це - історія про людську трагедію", - пояснив професор Нолан.

Він вважає, що подальші дослідження мумії можуть покращити розуміння генетичних розладів розвитку скелету.

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