У Конгресі США схвалили надання Україні 620 млн доларів

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Палата представників Конгресу США схвалила закон про бюджетні асигнування на 2018 рік, у якому передбачено загальний обсяг допомоги Україні у розмірі 620,700 млн доларів.

Про це повідомляє посольства України в США у Facebook.

"Так, згідно із законопроектом Пентагону виділяється 200 млн доларів для надання військово-технічної допомоги Україні, що на 50 млн доларів більше за асигнування 2017 року", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, Державний департамент та причетні до нього агентства виділять Києву 420,700 млн доларів.

Це на 10 мільйонів доларів більше за торішні видатки США.

Обсяг виділених коштів на 2018 рік перевищує відповідний торішній кошторис.

У посольстві додають, що "збільшене фінансування спрямоване на посилення безпекової підтримки України за програмою "Міжнародне військове фінансування".

Ці кошти спрямують на фінансування проектів американської підтримки ЗСУ.

Зокрема на підготовку військовослужбовців, надання військової техніки та спорядження, летальної зброї оборонного характеру, іншого оснащення і послуг військового призначення та розвідувальної підтримки збройних та безпекових сил України.