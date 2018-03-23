Зайва вага частіше стає причиною раку в Британії

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Зайва вага та ожиріння - це одна з причин раку, що зростає у Великій Британії. Водночас зменшується кількість випадків захворювання, спричинених палінням.

Про це свідчать дані дослідження благодійної організації Cancer Research UK.

Згідно з дослідженням, понад третину всіх випадків захворювання на рак можна було уникнути - це близько 135 тисяч.

Проте в цілому аналіз показав, що у Великій Британії частка випадків раку, якій можна запобігти, зменшилася - з 42,7% у 2011 році до 37,7%.

Професор Лінда Баулд, експерт організації Cancer Research UK, розповідає: "Ожиріння - це величезна загроза для здоров'я зараз. І ситуація лише погіршиться, якщо нічого не робити".

Вона вважає, що зокрема частиною комплексного підходу має стати заборона реклами шкідливої їжі до 21 години.

Копирайт изображения Getty Images Image caption За підрахунками, вживання алкоголю спричинило 3.3% випадків раку у Великій Британії

Серед причин раку, яким можна запобігти, вчені називають: куріння, надмірну вагу та ожиріння, ультрафіолетове випромінювання, вживання алкоголю, радіаційне опромінення, оброблене м'ясо, забруднене повітря та занадто низька фізична активність.

У Cancer Research UK також зазначають, що надмірний вплив ультрафіолетового випромінювання спричиняв 13 600 випадків раку шкіри меланоми в рік або 3,8% випадків захворювання на рак.