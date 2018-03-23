Ryanair повертається: куди літатиме лоукост

Копирайт изображения Reuters Image caption Борт Ryanair, на якому прилетів Майкл О'лірі

Найбільший лоукост-перевізник Європи Ryanair таки прийшов до України - рейси почнуться з жовтня. Про це повідомив президент Петро Порошенко на прес-конференції в аеропорті "Бориспіль".

"Нарешті цей день настав...Перші польоти очікуємо десь в жовтні, бо для України потрібно закупити додаткові літаки. Але тепер ми точно знаємо, що це буде", - заявив на прес-конференції президент Петро Порошенко.

Десять рейсів буде з Києва, на сайті Ryanair вже з'явилися такі напрямки - Барселона, Братислава, Вроцлав, Варшава, Краків, Познань, Гданськ, Вільнюс, Стокгольм, Лондон (Стенсед).

П'ять рейсів буде зі Львова- Краків, Варшава, Дюсельдорф, Меммінген, Лондон.

На церемонії у аеропорту відбулось офіційне підписання угоди між Ryanair і українськими аеропортами "Бориспіль" і "Львів" про умови обслуговування в цих аеропортах.

Порівняно з першою спробою у лоукості з'явився новий привабливий напрямок з України - це Барселона, але зникли Нідерланди.

Середня вартість квитка для України буде нижче 40 євро, а на початку навіть 10 євро, запевнив президент. Квитки з Києва до Барселони на 31 жовтня в одну сторону коштують приблизно 40 євро.

Головний виконавчий директор Ryanair Майкл О'Лірі на прес-конференції заявив, що лоукост вивчає можливість організації польотів всередині України. За перший рік роботи авіакомпанія планує перевезти 1 млн людей, розповів президент.

Перша спроба невдалась

Про вихід Ryanair на ринок України говорили і раніше. Навесні 2017 року Ryanair оголосила про початок роботи.

Запустити нові рейси з аеропортів Києва і Львова компанія мали восени 2017, у продаж вже надійшли квитки, але у липні домовленості зірвалися.

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Ірландська компанія звинуватила керівників аеропорту "Борисполя" у лобізмі інтересів одного перевізника - МАУ, через якого нібито і не вдалось домовитись. МАУ і "Бориспіль" все заперечували. Натомість у аеропорті заявили про політичний тиск і сказали, що "змови" проти лоукостера немає.

Раніше Ryanair мав літати із Києва в Лондон, Манчестер, Стокгольм і Ейндговен, а зі Львова мали бути рейси до Ейндговена, Лондона, Берліна, Вроцлава, Меммінгена, Кракова й Будапешта. Гроші за квитки пасажирам повернули.

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