Екс-модель заявила, що Трамп хотів їй заплатити за секс

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Колишня модель журналу Playboy Карен Макдугал заявила про стосунки з Дональдом Трампом у 2006 році. За її словами, тоді майбутній американський президент намагався їй заплатити за секс.

В інтерв'ю CNN вона повідомила, що по дорозі додому плакала після того, як Трамп запропонував їй гроші після першої зустрічі.

Вона також вибачилася перед дружиною Трампа Меланією за ці стосунки і сказала: "Мені шкода. Я б не хотіла, щоб це сталося зі мною".

Дональд Трамп цю інформацію заперечує.

Карен Макдугал підписала угоду на 150 тисяч доларів за свою ексклюзивну історію для таблоїдного видання.

Однак ця статтю так і не опублікували, а колишня модель повідомила, що її змусили мовчати.

Зараз вона позивається до суду через цю угоду.

Пані Макдугал є однією з трьох жінок, які звертаються до суду через сексуальні стосунки з Трампом.

Зірка порнофільмів Стормі Деніелс повідомила про стосунки з Трампом у 2006 році. А колишня учасниця телешоу "Учень" Саммер Зервос заявила про сексуальні домагання з боку Трампа у 2007 році.