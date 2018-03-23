Екс-модель заявила, що Трамп хотів їй заплатити за секс
Колишня модель журналу Playboy Карен Макдугал заявила про стосунки з Дональдом Трампом у 2006 році. За її словами, тоді майбутній американський президент намагався їй заплатити за секс.
В інтерв'ю CNN вона повідомила, що по дорозі додому плакала після того, як Трамп запропонував їй гроші після першої зустрічі.
Вона також вибачилася перед дружиною Трампа Меланією за ці стосунки і сказала: "Мені шкода. Я б не хотіла, щоб це сталося зі мною".
Дональд Трамп цю інформацію заперечує.
Карен Макдугал підписала угоду на 150 тисяч доларів за свою ексклюзивну історію для таблоїдного видання.
Однак ця статтю так і не опублікували, а колишня модель повідомила, що її змусили мовчати.
Зараз вона позивається до суду через цю угоду.
Пані Макдугал є однією з трьох жінок, які звертаються до суду через сексуальні стосунки з Трампом.
Зірка порнофільмів Стормі Деніелс повідомила про стосунки з Трампом у 2006 році. А колишня учасниця телешоу "Учень" Саммер Зервос заявила про сексуальні домагання з боку Трампа у 2007 році.