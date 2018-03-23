Ілон Маск видалив Tesla та SpaceX з Facebook

  • 23 березня 2018
Ілон Маск Копирайт изображения Getty Images

Ілон Маск видалив сторінки Tesla та SpaceX з соцмережі Facebook.

Рух #deletefacebook (видалити Facebook) почав набирати оберти після того, як компанію Cambridge Analytica звинуватили в отриманні персональної інформації близько 50 мільйонів користувачів.

Один з читачів Маска у Twitter кинув виклик щодо того, чи зможе він видалити сторінки власних компаній з Facebook. Власник Tesla та SpaceX зробив це протягом кількох хвилин.

При цьому він повідомив, що не знав про існування цих сторінок. "Насправді ніколи їх навіть не бачив", - написав він у своєму Twitter.

На сторінках його компаній до видалення було більше 2,5 мільйонів фоловерів.

У США та Європі розгорнувся скандал навколо використання британською компанією Cambridge Analytica персональних даних із соціальних мереж для впливу на вибори.

Фірму звинувачують в несанкціонованому використанні даних 50 млн користувачів соціальної мережі Facebook під час виборчої кампанії Дональда Трампа на президентських виборах 2016 року.

Британський телеканал Channel 4 провів розслідування, згідно з яким, соціальна мережа Facebook передавала інформацію щодо користувачів аналітичним компаніям Cambridge Analytica і Strategic Communication Laboratories, які на основі цих даних могли впливати на результати виборів у провідних країнах світу.

У свою чергу компанія Cambridge Analytica всі звинувачення заперечує.

Засновник Facebook Марк Цукерберг вже визнав помилки та пообіцяв впровадити зміни, які ускладнять можливість сторонніх програм збирати інформацію про користувачів.

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