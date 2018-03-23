США виділять Україні 620 мільйонів доларів на оборону

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США збільшили видатки для України до 620 мільйонів доларів, аби підтримати її у сфері оборони та безпеки. Про це повідомив президент України Петро Порошенко.

"Вдячний президенту Трампу та Конгресу США за підтримку бюджетного закону, який передбачає збільшення видатків на підтримку України на 2018 рік, підтверджуючи головну роль США у захисті ключових принципів свободи та демократії", - написав пан Порошенко.

За його словами, допомога штатів посилить оборонний потенціал України.

Раніше повідомлялося, що США нададуть Україні протитанкові ракетні комплекси "Джевелін" (Javelin) за власний кошт.

Протитанкові системи "Джевелін" кваліфікують як летальне оборонне озброєння.

Вони призначені для ураження бронетехніки, а також вертольотів та БПЛА, які перебувають на невеликій висоті.

Повідомлення про те, що США нададуть Україні "посилені оборонні можливості" з'явилися наприкінці минулого року.

Раніше у Держдепі наголошували, що це рішення - частина зусиль США допомогти Україні захистити свою територіальну цілісність і "стримати подальшу агресію". Росію ці повідомлення обурили.