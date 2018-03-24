Помер французький поліцейський, який обміняв себе на заручника

Копирайт изображения French Interior Ministry

45-річний підполковник жандармерії помер від поранень, які отримав під час терористичного нападу на супермаркет на півдні Франції.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Арно Бельтрам показав "виняткову хоробрість" і "загинув як герой".

Дії офіцера дозволили зупинити стрілянину у супермаркеті у містечку Треб, під час якої загинули троє людей.

Невідомий захопив заручників у супермаркеті на півдні Франції

Під час нападу, який президент Макрон назвав "терористичним актом", також були поранені 16 людей, двоє з них - серйозно.

Копирайт изображения Reuters Image caption Супермаркет був оточений поліцією

Поліція застрелила нападника - 25-річного радикального ісламіста Редуана Лакдіма.

Повідомляється, що він вимагав звільнення Салаха Абдеслама, якого підозрюють в організації нападів, що сталися у Парижі у листопаді 2015 року, і забрали життя 130 людей.

Що відомо про напад у п'ятницю

Вранці 23 березня Редуан Лакдім викрав авто у Каркассоні. Він поранив водія і застрелив пасажира, тіло якого згодом знайшли у кущах неподалік від місця викрадення машини.

Потім він відкрив стілянину по групі поліцейських, поранивши одного з них.

Після цього, як вважають, Лакдім попрямував до містечка Треб, де увірвався у супермаркет, вигукуючи "Я є воїном "Ісламської держави!".

У супермаркеті він вбив двох людей - покупця і працівника магазину, а решту взяв у заручники.

Як поранили поліцейського

Міністр внутрішніх справ Франції Жерар Колломб повідомив журналістам, що поліцейським вдалося вивести кількох людей із супермаркету, але нападник захопив жінку, використовуючи її як живий щит.

Після цього підполковник Бельтрам запропонував замінити заручницю собою.

Одночасно він залишив увімкненим свій телефон, аби поліцейські, що оточили супермаркет, могли чути, що відбувається всередині.

Коли із супермаркету почулися постріли, спецпідрозділ почав штурм. Нападника було вбито, проте і Арно Бельтрама було поранено.

Що відомо про Редуана Лакдіма

Лакдім народився у 1992 році у Марокко і мав французьке громадянство. Він був відомий французьким безпековим службам.

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Прокурор Франсуа Молін заявив, що його ім'я було у списку для спостереження "через радикалізацію та зв'язки із салафістським рухом", що є ультра-консервативним відгалуженням суністської версії ісламу. Проте, за словами прокурора, безпекові служби не помітили ознак того, що Лакдім може вчинити напад.

У 2011 році Лакдіма було визнано винним у володінні забороненою зброєю, а у 2015 - у вживанні наркотиків і непокорі рішенню суду.

Раніше міністр внутрішніх справ заявляв, що Редуан Лакдім був відомий правоохоронцям як дрібний злочинець, але "вони не вважали, що він радикалізувався".

Лакдім жив у квартирі у Каркассоні разом із батьками та кількома сестрами. Один із сусідів повідомив, що вранці п'ятниці він відвів одну із своїх сестер до школи.