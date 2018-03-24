За тиждень Facebook втратив $58млрд

Копирайт изображения Getty Images Image caption Акції заснованого Марком Цукербергом Facebook впали після того, як стало відомо про масовий витік даних користувачів

За останній тиждень акції Facebook подешевшали на 58 млрд доларів. Це сталося через масштабний витік даних користувачів.

Засновник компанії Марк Цукерберг вибачився за витік, від якого постраждали 50 мільйонів користувачів Facebook.

Проте вибачення не зупинили інвесторів від продажу акцій Facebook, тож оглядачі можуть лише припускати, наскільки великими можуть бути подальші втрати велетня соцмедіа.

Витік даних вже назвали "моментом істини" для користувачів соцмереж, де одразу ж став поширюватися тренд із хештегом #deletefacebook.

Негативні заголовки змусили деяких рекламодавців сказати "усьому є межа".

Відтак, вартість акцій Facebook впала із $176.80 у понеділок до $159.30 у п'ятницю ввечері.

Чи відновиться вартість акцій?

Після виходу на ринок у 2012 році ціна однієї акції Facebook становила $38, а ринкова вартість компанія була на рівні $104 млрд

Завдяки стабільному зростанню кількості користувачів і провідній позиції на ринку цифрової реклами, вартість акцій також зростала, і у лютому цього року становила $190.

Браян Вайзер, старший аналітик у Pivotal Research, каже, що має найбільш песимістичний прогноз щодо акцій Facebook на усій Волл Стріт.

"Я прогнозував ціну у $152 за акцію Facebook на 2018, - і це було ще до подій цього тижня", - заявив аналітик.

Пан Вайзер каже, що обвал акцій показав: інвестори занепокоєні можливим ужорсточенням регулювання і тим, що користувачі можуть залишити соцмережу. Проте "ризик, що рекламодавці підуть із платформи, є невеликим. Куди їм ще подітися?"

Старший аналітик Hargreaves Lansdown Лейт Халаф називає нинішній скандал "руйнівним епізодом" в історії Facebook.

"Одним із секретів успіху Facebook було те, що чим більше людей ним користуються, тим більш інтегральною стає соцмережа для своїх користувачів. На жаль, для Facebook буде справедливою і динаміка у протилежному напрямку, якщо він втратить значну частку користувачів через цей скандал".

Як реагують рекламодавці?

Те, що у 2014 році завдяки опитуванню через Facebook були зібрані особисті дані його користувачів та їхніх друзів без відома і перших, і других, викликало обурення рекламодавців, - каже засновник і директор рекламної фірми M&C Saatchi Девід Кершо:

"Клієнти цілком справедливо дійшли висновку, що всьому є межа".

Від середи Mozilla і Commerzbank призупинили свою рекламу у соцмережі.

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"Жодних сумнівів у тому, що Facebook є чудовим посередником з точки зору рекламодавця саме завдяки точності таргетування, що, у свою чергу, походить від даних користувачів. Але я гадаю, що великі компанії нервуються, бо не хочуть бути пов'язаними із соцплатформи, звідки стався витік даних, особливо у політичному контексті", - заявив пан Кершо.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Facebook зазнає критики через те, як поводився із даними користувачів

Пан Кершо також висловив думку, що будь-які зміни у політиці Facebook щодо захисту даних будуть радше пов'язані із ризиком втрати "великих грошей від рекламодавців, ніж від того, що користувачі поширюватимуть хештеги у Twitter," маючи на увазі #DeleteFacebook і #BoycottFacebook, що набули популярності у соцмережах.

#DeleteFacebook: як захистити приватні дані

Чи зробив Цукерберг достатньо, аби заспокоїти користувачів?

Засновник Facebook запевнив користувачів, що "найважливіші кроки, що унеможливлюють повторення того, що сталося, ми зробили ще роки тому".

Проте, як вважає ІТ-інвестор Ейлін Бербідж, Facebook надто довго зволікав із поясненнями для користувачів та клієнтів:

"Те, що знадобилося п'ять днів, аби вийти із заявою, що сама по собі була чесною, відвертою і вичерпною, було надто довго".

Вона також вважає, що Facebook недооцінив, наскільки розлюченими є їхні користувачі після того, як з'ясувалося, що їхні дані використовували у політичних цілях.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дані користувачів Facebook могли бути використані політчиними консультантами під час президентських виборів у США у 2016 році

У центрі скандалу довкола можливого використання персональних даних мільйонів користувачів Facebook під час виборів 2016 року у США і референдуму у Британії опинилася компанія Cambridge Analytica.

Марк Цукерберг у своїй заяві розповів, як змінилася політика Facebook щодо дозволів користувачів на використання їхніх даних від 2014 року, коли додаток із питаннями дозволив зібрати дані і контакти користувачів бех їхнього дозволу.

"Вони (Facebook) вважають, що вже розібралися із цим, наприклад, вже змінили умови для користувачів", - каже Клін Бербудж. Водночас вона припускає, що можуть з'явитися нові правила для проведення політичних кампаній, "які не відповідають духу соціальних медіа".

Що робитимуть користувачі Facebook?

Оглядач з питань технологій Кейт Біван вважає, що події останнього тижня відкрили очі користувачам Facebook на те, що ігри, опитування та додатки можуть збирати їхні дані із дуже серйозними намірами.

"Цей тиждень став моментом істини, коли люди почали розуміти, що йдеться не просто про "кліки" і "лайки" на Facebook, а про поширення персональних даних".

Такий погляд розділяє і комісар ЄС з питань правосуддя, захисту прав споживачів та гендерної рівності Віра Юрова, яка заявила, що звинувачення на адресу Cambridge Analytica стали "тривожним дзвінком" для користувачів Facebook щодо того, наскільки великим є попит на особисту інформацію.

"Тигр вийшов з клітки", - заявила вона.