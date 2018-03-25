Копирайт изображения Getty Images Image caption Більшість країн Європи переводять стрілки годинників двічі на рік

25 березня о третій ночі Україна перейшла на літній час, перевівши стрілку на годину вперед. Тож, фактично, цієї ночі українці спали на годину менше.

В Україні переходять на літній час щороку в останню неділю березня, а на зимовий - в останню неділю жовтня. Восени переводять стрілку на годину назад, а навесні - вперед.

Практично у всіх електронних пристроях переведення часу на годину назад/вперед проходить автоматично.

Разом з Україною на літній та зимовий час переходять більшість країни Європи.

Зміна часу має на меті ефективне використання денного світла й економію енергетичних ресурсів.

Стандартним часом, тобто таким, який є природнім для певної території, вважається саме зимовий час.

Низка країн світу не переводить годинники та живе за зимовим часом, а деякі, зокрема і Росія, протягом усього року живуть на так званому літньому часі.

Від переведення стрілок ця країна, а разом з нею і Білорусь, відмовились у 2011 році.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Противники переведення вказують, що це шкодить здоров'ю

Противники переведення годинників аргументують це тим, що економічна вигода від переведення стрілок нібито недостатньо доведена, натомість це може спричиняти негативний вплив на здоров'я людей.

У вересні 2011 року, вслід за Росією та Білоруссю, Україна також ухвалила рішення щодо відмови від переведення годинників.

Тоді багато експертів називали такий крок політичним, пов'язаним з подібним кроком Росії й певними домовленостями президента України Віктора Януковича. Питання часу набуло політичного забарвлення.

Проте вже за місяць парламент скасував своє ж рішення й Україна продовжила практику переведення годинників, хоча дебати щодо економічної та гуманітарної доцільності цього досі тривають.

Більше про те, як лікарі та науковці радять мінімізувати шкоду для здоров'я від переведення годинників, читайте тут.

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