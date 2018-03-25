"Марш за життя": сотні тисяч американців вийшли на акції за контроль зброї
Сотні тисяч американців вийшли на акції протесту по всій країні, вимагаючи посилення контролю за обігом зброї в США.
March For Our Lives ( "Марш за наші життя") виріс з руху, який вимагає внесення змін до законодавства після розстрілу у лютому 17 людей в школі у місті Паркленд, штат Флорида.
Вбивство у Паркленді було найкривавішим з 2012 року, коли в початковій школі Сенді-Хук у місті Ньютаун вбивця застрелив 27 людей, зокрема 20 дітей шести-семи років.
- Стрілянина у Флориді: розповідь школяра-очевидця
- Підліток, який розстріляв 17 людей у школі, визнав свою провину - поліція
- Трамп хоче заборонити пристрої, які збільшують кількість пострілів
У п'ятницю Білий дім оголосив, що заборонить так звані "приклади, які ковзають". Це пристрої, які дозволяють збільшити швидкість вистрілів напівавтоматичної зброї майже до рівня автомата.
Проте чимало активістів закликають до більш масштабних реформ.
В рамках "Маршу за наші життя" 800 акцій відбулися не лише в США, але також у Лондоні, Женеві, Сіднеї, Токіо та Берліні.
Основна акція пройшла у Вашингтоні. Чимало демонстрантів прийшли з плакатами "Захищайте дітей, а не зброю!", "Я буду наступним?".
З промовою перед демонстрантами виступила лідер руху школярів за посилення контролю зброї - Емма Гонсалес, яка вижила під час збройного нападу у школі в Паркленді.
Після переліку імен жертв вона вшанувала їхню пам'ять шістьма хвилинами та 20 секундами мовчання. Саме стільки часу знадобилося злочинцю, щоб вбити 17 учнів та вчителів у школі в Паркленді.
На акції у Вашингтоні також виступили співачки Аріана Гранде і Майлі Сайрус, актор і творець популярного мюзиклу "Гамільтон" Лін-Мануель Міранда.
На хвилі громадського обурення після масового вбивства в Паркленді демонстранти сподіваються переконати американських політиків нарешті вжити рішучих заходів, зокрема заборонити продаж бойової зброї.
- Чому блогери зброї переходять з YouTube на PornHub
- Чорний ринок зброї в Україні: де, скільки і почому?
Втім, далеко не всі американці поділяють таку точку зору. Право носіння зброї гарантовано другою поправкою до конституції США, а Національна стрілецька асоціація (NRA) як і раніше має величезний вплив.
Згідно з даними нещодавнього опитування, близько 69% американців вважають, що закони про володіння зброєю мають бути посилені. У жовтні 2016 року так вважали тільки 61% опитаних.
Що сталося після масового вбивства у Паркленді?
- Під тиском школярів в штаті Флорида прийняли закон, який підвищив мінімальний вік для купівлі гвинтівок, а також дозволив учителям носити зброю. Національна стрілецька асоціація у відповідь подала в суд, заявивши, що закон суперечить конституції.
- У лютому президент Трамп закликав Конгрес почати працювати над законопроектом, який підтримають і демократи, і республіканці. Трамп також підтримав ідею підвищити мінімальний вік для купівлі зброї, проте пізніше, схоже, передумав.
- Білий дім каже, що хоче зосередитися на заходах, які можуть отримати схвалення Конгресу, наприклад ввести більш ретельні перевірки біографій покупців зброї. Він також підтримав пропозицію про озброєння деяких вчителів.
- Кілька великих компаній розірвали відносини з NRA після кампанії, що закликає до бойкоту організації, а торговельні мережі, в тому числі Walmart і Dick's Sporting Goods, оголосили про введення нових обмежень на продаж зброї.