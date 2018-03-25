"Марш за життя": сотні тисяч американців вийшли на акції за контроль зброї

Копирайт изображения Getty Images Image caption В акціях протесту в США взяли участь тисячі школярів та студентів

Сотні тисяч американців вийшли на акції протесту по всій країні, вимагаючи посилення контролю за обігом зброї в США.

March For Our Lives ( "Марш за наші життя") виріс з руху, який вимагає внесення змін до законодавства після розстрілу у лютому 17 людей в школі у місті Паркленд, штат Флорида.

Вбивство у Паркленді було найкривавішим з 2012 року, коли в початковій школі Сенді-Хук у місті Ньютаун вбивця застрелив 27 людей, зокрема 20 дітей шести-семи років.

У п'ятницю Білий дім оголосив, що заборонить так звані "приклади, які ковзають". Це пристрої, які дозволяють збільшити швидкість вистрілів напівавтоматичної зброї майже до рівня автомата.

Проте чимало активістів закликають до більш масштабних реформ.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Один з найбільших маршів відбувся у Лос-Анджелесі

В рамках "Маршу за наші життя" 800 акцій відбулися не лише в США, але також у Лондоні, Женеві, Сіднеї, Токіо та Берліні.

Основна акція пройшла у Вашингтоні. Чимало демонстрантів прийшли з плакатами "Захищайте дітей, а не зброю!", "Я буду наступним?".

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Вашингтоні демонстранти прийшли під будівлю Капітолію, де працює Конгрес США

З промовою перед демонстрантами виступила лідер руху школярів за посилення контролю зброї - Емма Гонсалес, яка вижила під час збройного нападу у школі в Паркленді.

Після переліку імен жертв вона вшанувала їхню пам'ять шістьма хвилинами та 20 секундами мовчання. Саме стільки часу знадобилося злочинцю, щоб вбити 17 учнів та вчителів у школі в Паркленді.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Емма Гонсалес вижила під час збройного нападу на школу у Флориді

На акції у Вашингтоні також виступили співачки Аріана Гранде і Майлі Сайрус, актор і творець популярного мюзиклу "Гамільтон" Лін-Мануель Міранда.

На хвилі громадського обурення після масового вбивства в Паркленді демонстранти сподіваються переконати американських політиків нарешті вжити рішучих заходів, зокрема заборонити продаж бойової зброї.

Втім, далеко не всі американці поділяють таку точку зору. Право носіння зброї гарантовано другою поправкою до конституції США, а Національна стрілецька асоціація (NRA) як і раніше має величезний вплив.

Згідно з даними нещодавнього опитування, близько 69% американців вважають, що закони про володіння зброєю мають бути посилені. У жовтні 2016 року так вважали тільки 61% опитаних.

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