Літак, який здійснив політ з Австралії до Лондона, увійшов в історію

Копирайт изображения EPA Image caption Літак Qantas Flight QF9 подолав відстань у 14498 км

Літак Qantas Flight QF9, який здійснював перший безпосадковий рейс між Австралією та Великою Британією, приземлився в аеропорту Хітроу в Лондоні.

Він подолав дистанцію 14 498 км з австралійського міста Перт лише за 17 годин.

Для виконання польоту найбільша австралійська авіакомпанія Qantas використала літак Boeing 787-9 Dreamliner, який використовує менше палива ніж Boeing 747.

Авіарейс Перт-Лондон - лише перший крок в амбітних планах австралійської компанії робити якомога більше наддалеких рейсів.

Генеральний директор Qantas Алан Джойс назвав новий рейс Перт-Лондон "маршрутом, який змінює правила гри".

Він нагадав, що перші польоти Qantas з Австралії до Британії по так званому "маршруту кенгуру" займали чотири дні, а літаки робили сім зупинок.

Уряд штату Західна Австралія сподівається на збільшення кількості туристів внаслідок появи прямого маршруту.

Після прибуття до Лондона прем'єр-міністр Західної Австралії Марк Макговен написав у Twitter: "Нова ера подорожей та можливостей для економіки Західної Австралії офіційно розпочалась".

Літаком Qantas до Лондона прибули понад 200 пасажирів і 16 членів екіпажу.

Щоб мінімізувати незручності, які виникають внаслідок такого довгого рейсу, літак обладнаний функціями, які забезпечують поліпшену якість повітря та зниження шуму у салоні.

Деякі з пасажирів погодились поділитися з вченими з Сіднейського університету даними про їхній режим сну та активності.

Вони носили спеціальні пристрої, які також записували дані про їх розумову активність, харчування та рівень гідратації.

Новий рейс Перт-Лондон приблизно на три години швидше, ніж інші маршрути, які включають зупинки на Близькому Сході для зміни літака або дозаправлення.

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Як повідомляє Міжнародна асоціація повітряного транспорту, рейс є найдовшим у світі після маршруту Qatar Airways Доха-Окленд, дистанція якого становить 14 529 км.

Деякі інші перевізники, зокрема Emirates та United Airlines, також розпочали безпосадкові подорожі на відстань понад 14 000 км.

У 2017 році авіакомпанія United Airlines запустила маршрут з Лос-Анджелеса до Сінгапуру - це найдовший безпосадковий рейс з США.

Раніше авіакомпанія Singapore Airlines здійснювала польоти за найдовшим рейсом у світі, на відстань 15 300 км від Сінгапуру до Нью-Йорка. Від цього рейса відмовились у 2013 році.