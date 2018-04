Цукерберг вибачився перед користувачами Facebook

Копирайт изображения Getty Images Image caption Засновник Facebook наголосив, що "дуже шкодує" через витік даних користувачів Facebook

Керівник Facebook Марк Цукерберг розмістив в кількох американських та британських газетах рекламні оголошення, в яких вибачився перед користувачами соцмережі.

Він зазначив, що Facebook міг би зробити більше, щоб зупинити отримання даних користувачів приватною компанією.

"Це було порушення зобов'язань, і я дуже шкодую", - наголосив Цукерберг.

У Британії реклама з вибаченнями користувачам соцмережі з'явилася у виданнях Sunday Telegraph, Sunday Times, Mail on Sunday, Observer, Sunday Mirror та Sunday Express.

В США подібні оголошення помітили читачі New York Times, Washington Post та Wall Street Journal.

Цукерберг зазначив, що додаток, розроблений доктором Коганом у 2014 році, призвів до витоку даних мільйонів людей.

"Мені шкода, що ми не зробили більше у той час. Ми зараз робимо кроки, щоб переконатися, що такого не станеться знову", - сказав він.

За словами пана Цукерберга, Facebook вже змінив правила, щоб запобігти подібному витоку даних у майбутньому і ретельно досліджує кожний додаток, яким пропонують скористатися у соцмережі.

Водночас в оголошеннях, розміщених паном Цукербергом, не згадується про британську компанію Cambridge Analytica, яку звинувачують у придбанні даних користувачів Facebook.

Компанія Cambridge Analytica заперечує скоєння будь-яких правопорушень.

Як стався витік даних?

У 2014 році Facebook запросив користувачів з'ясувати свій тип особистості через додаток, розроблений дослідником з Кембриджського університету - доктором Александром Коганом. Він називався This is Your Digital Life.

Додаток зібрав не тільки дані 270 тисяч користувачів, які ним скористалися, але й дані їхніх друзів, які про це навіть не здогадувалися.

Колишній директор з досліджень Cambridge Analytica Кристофер Вайлі повідомив, що загалом вдалося зібрати дані 50 млн людей до того моменту, як правила щодо згоди користувачів були посилені.

Компанія придбала ці дані, а потім використала під час виборів у США для визначення психологічного профілю користувачів та їх агітації на користь Дональда Трампа.

Facebook наголошує, що доктор Коган передав дані користувачів Cambridge Analytica без відома соцмережі. А Cambridge Analytica звинувачує доктора Когана в потенційному порушенні правил передачі даних.

Сам вчений нещодавно зазначив, що саме Cambridge Analytica вважала законним все, що він робив, і що є "цапом-відбувайлом" і для британської компанії, і для Facebook.

Скандал з витоком даних призвів до падіння акцій Facebook.