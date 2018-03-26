Пожежа в Кемерові: кількість жертв зросла до 64, серед них - багато дітей

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption У пожежі загинули щонайменше 64 людини

Внаслідок пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" в сибірському місті Кемерово загинули щонайменше 64 людини. Про це повідомили у Слідчому комітеті Росії.

Серед загиблих є діти.

Міністр надзвичайних ситуацій Росії Володимир Пучков повідомив, що невідомою залишається доля 16 осіб.

Щонайменше 47 людей постраждали, їм надали медичну допомогу.

Міністр охорони здоров'я Росії Вероніка Скворцова повідомила, що до лікарень доставили 11 людей, зокрема 11-річного хлопчика, родина якого загинула під час пожежі.

Під час гасіння пожежі рятувальники змушені були тимчасово покинути будинок, оскільки зруйнувалися перекриття між його поверхами.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Десятки людей загинули під час пожежі в торговому центрі у російському місті Кемерово.

Де почалася пожежа?

Торговий центр "Зимова вишня" відкрився в 2013 році. В ньому розташований мультиплексний кінотеатр, ресторани, сауна, боулінг та контактний зоопарк, популярний серед дітей.

Пожежа розпочалася о 17:00 за місцевим часом і охопила площу в 1500 квадратних метрів.

Є щонайменше дві версії щодо причин трагедії. Пожежа могла виникнути або в приміщеннях кінотеатру через замикання, або на дитячому батутному майданчику, де, ймовірно, міг спалахнути поролон.

Уповноважений з прав дитини в Росії Анна Кузнецова назвала причиною трагедії недбалість. За її словами, пожежа в Кемерові має стати сигналом до перевірок у всіх торгових центрах країни.

"Інші регіони, керівництво інших торгово-розважальних центрів повинні вже зараз, не чекаючи перевірок, поставити собі питання: а чи все ми зробили для того, щоб подібного не сталося у нас?" - йдеться в повідомленні апарату Кузнецової.

Копирайт изображения Reuters Image caption Перекриття між поверхами будинку, в якому розташований торговий центр, зруйнувалися

Затримання

Слідчий комітет Росії повідомив про затримання чотирьох підозрюваних у справі пожежі.

"В рамках кримінальної справи затримано і допитано чотири людини, в тому числі орендатор приміщення, в якому, ймовірно, знаходився епіцентр загоряння. Також затримали керівника компанії, яка обслуговувала цей торговий центр", - йдеться в повідомленні.

Також ЗМІ повідомляють, що затримали директора торгово-розважального центру Надію Суддєнок.

Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram!