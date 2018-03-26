Мешканців Східної Європи спантеличив помаранчевий сніг

Копирайт изображения MARGARITA ALSHINA Image caption Гірські вершини Кавказу вкриті помаранчевим снігом

У кількох країнах Східної Європи випав сніг помаранчевого або жовтого кольору.

Фотографії такого снігу розмістили у соцмережах користувачі з України, Болгарії, Росії, Румунії та Молдови.

Метеорологи кажуть, що такий феномен викликаний піском. Він потрапив до країн басейну Чорного моря після пустельних буревіїв у Сахарі та змішався зі снігом та дощем.

Подібне явище можна спостерігати приблизно кожні п'ять років, проте цього разу концентрація піску є високою.

Лижники та сноубордисти надіслали фотографії вкритих помаранчевим снігом гірських вершин біля Сочі.

В Україні сніг жовтого кольору випав в Одеській та Миколаївських областях.

Як повідомляє Думская, в південних районах Одеської області такий сніг налякав місцевих мешканців. Мерія Ізмаїла навіть направила зразки опадів до Дунайської гідрометобсерваторії для дослідження.

Фахівці Дунайської гідрометобсерваторії встановили, що кислотність представлених зразків снігу нейтральна. В ньому присутній пісок, через який сніг забарвився у незвичайний колір.

Копирайт изображения KATRIN JD

Копирайт изображения MARGARITA ALSHINA

Копирайт изображения KSUSHA KNOPIK

Копирайт изображения УНІАН Image caption Сніг такого кольору випав в Одесі

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