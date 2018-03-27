Поліція: на Житомирщині хотіли незаконно продати 200 бронетранспортерів

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Дві сотні одиниць військової техніки і запчастин до неї планували незаконно розпродати у Новоград-Волинському районі Житомирщини, заявив голова місцевої поліції В'ячеслав Печененко.

Згодом радник міністра оборони Юрій Бірюков написав у Facebook, що насправді мова йде про техніку, яка була легально призначена для продажу цивільним за рішенням уряду ще у 2008 році.

Що і як виявили

За словами В'ячеслава Печененка, "схему (згодом формулювання змінили на "ознаки". - Ред.) розкрадання спеціальної техніки та транспортних засобів" виявили випадково - під час розслідування пошкодження магістрального нафтопроводу.

Копирайт изображения Поліція Житомирщини Image caption БТР

"Серед виявленої техніки - БТРи, БМП, ЗІЛи, УРАЛи, ГАЗ, кунги, причепи, автоцистерни, автовишки, тягачі з лебідками та інша техніка, у тому числі для транспортування людей по суходолу і на воді. Також вилучено значну кількість запчастин до неї, акумуляторні батареї, шини та інше", - написав В'ячеслав Печененко у Facebook.

Він додав, що все це вже було "підготовлене до продажу".

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Правоохоронці намагаються встановити, які військовій частині належала ця техніка.

У Новоград-Волинському базується 30-а механізована бригада, 12-й окремий полк оперативного забезпечення та ряд інших підрозділів.

Копирайт изображения Поліція Житомирщини Image caption Військовий тягач

В інтернеті вже виявили оголошення про розпродаж даної техніки.

Наприклад, на одному з веб-сайтів можна знайти повідомлення від 22 березня 2018 року про продаж вантажівок ЗІЛ-131 з кунгами "з консервації" (саме такі авто зображені на фото, оприлюднених поліцією) по ціні понад 150 тис. грн.

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Розслідування проводиться за статтею про "привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем", за яку передбачено до восьми років в'язниці.

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Поліція провела ряд обшуків, однак про затриманих не повідомляється.

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Копирайт изображения Поліція Житомирщини

Саму техніку заарештували "до з'ясування усіх обставин".

Водночас радник міністра оборони Юрій Бірюков зазначив, що після перевірки "жоден серійний номер машини не значиться на обліку тилу за останні десять років".

"Не можна її забрати назад легально. Рішення КМУ, наказ МО, аукціон, продали - право власності", - наголосив радник міністра.