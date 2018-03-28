Прокуратура пояснила розпродаж військової техніки
У військовій прокуратурі заявили, що виявлена на Житомирщині техніка насправді вже не була військовою, а лише "мала явно військове походження" і розпродавалася законно.
Мова йде про техніку, яку раніше виявила поліція у Новоград-Волинському районі. Тоді правоохоронці заявили, що знайшли "схему розкрадання спеціальної техніки та транспортних засобів" кількістю близько 200 одиниць.
Згодом формулювання "схему розкрадання" у прес-релізі поліції замінили на "ознаки розкрадання".
Оголошення про продаж у Новограді-Волинському "техніки з консервації" можна знайти в інтернеті.
"Демілітаризована техніка"
Військова прокуратура запевняє, що виявлена техніка насправді "не є бойовою і взагалі не є військовою", а вважається "демілатризованою" - тобто офіційно списаною.
Зокрема мова йде про 196 одиниць техніки:
- 93 автомобілі й тягачі;
- 98 причепів, кунгів та цистерн;
- 4 бронетранспортери (БТР);
- 1 броньована розвідувально-дозорна машина (БРДМ).
Саму техніку виявили під час розслідування крадіжки нафтопродуктів з нафтопроводу "Дружба", коли натрапили на цистерни та техніку, що "мають явно військове походження". Через це і вирішили провести її перевірку.
У прокуратурі кажуть, що вже перевірили документи на 17 одиниць техніки, і договори підтверджують законність їхнього списання і продажу протягом 2013-2016 років.
"Ця техніка реалізовувалася, як надлишкове майно, і цим займалися уповноважені підприємства", - кажуть у прокуратурі.
Там додають, що за законом розпродувалася техніка, яка відслужила свій термін експлуатації та яку економічно невигідно відновлювати.
Не була в АТО
У якої саме військової частини відчужувалася техніка, там не уточнили.
Новоград-Волинський - місце базування 30-ї механізованої бригади, яка бере активну участь у бойових діях на Донбасі, зокрема влітку 2014 року вела важкі бої на українсько-російському кордоні.
Також у місті базується розвідувальний батальйон, полк оперативного забезпечення, а у 2014 році був сформований окремий мотопіхотний батальйон "Полісся".
У прокуратурі кажуть, що слідство поки що не виявило фактів того, що знайдена техніка перебувала у зоні АТО.
Водночас прокурори додають, що у кількох одиниць техніки знищено номери вузлів та агрегатів, що ускладнює можливість її ідентифікації.
Власником виявленої техніки є приватний підприємець.
Документи на її придбання свідчать, що операції проводилися упродовж останніх 6-8 років.
"Як вважає слідство, на даний час немає підстав для затримання власника", - кажуть у прокуратурі.
Слідство триває - слідчі перевіряють чи обґрунтовано списувалася техніка та чи продавали її за адекватним цінам.
Якщо будуть виявлені порушення, то техніку можуть конфіскувати на користь держави.
В інтернеті можна знайти оголошення про продаж у Новоград-Волинському техніки, знятої з консервації. Зокрема вантажівок Зіл-131 та Газ-66 - тих самих марок, які зображені на фотографіях виявленої техніки, оприлюднених житомирською поліцією.
Вказана вартість - понад 150 тис. грн. Телефон, вказаний в оголошенні, на дзвінок не відповів.
Загалом вартість Зіл-131 на сайтах оголошень коливається від 60 до понад 200 тис. грн залежно від комплектації.
Списання 2008 року
Раніше радник міністра оборони Юрій Бірюков написав у Facebook, що списання техніки відбувалося за рішеннями уряду ще у 2000-х роках.
Наприклад, у розпорядженні від 2008 року мова йде про відчуження найрізноманітнішого майна армії: від транспортних літаків Ан-24 і винищувачів Міг-23 до паливно-мастильних матеріалів та алюмінієвого посуду.
Орієнтовна вартість того списуваного майна Збройних сил України станом на 2008 рік становила понад 6,5 млрд грн.
Юрій Бірюков наголосив, що повернути те майно і техніку армії легально неможливо: "Рішення Кабінету Міністрів, наказ Міністерства оборони, аукціон, продали - право власності".
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