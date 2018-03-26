Польща і країни Балтії викликали послів Росії

Копирайт изображения AFP

Міністерства закордонних справ Польщі, Литви, Латвії та Естонії у понеділок викликали російських послів. Преса припускає, що послам оголосять про дипломатичні демарші в знак солідарності з Британією.

На початку минулого тижня лідери ЄС заявили, що саме Росія найімовірніше стоїть за отруєнням російського екс-шпигуна Скрипаля та його доньки у Британії. Росія відкидає ці заяви.

Радник міністра закордонних справ Литви підтвердив BBC, що уряд викликав російського посла у Вільнюсі.

Сьогодні ж польська преса повідомила, що контррозвідка країни у п'ятницю заарештувала чоловіка, якого звинувачують у роботі на "російських офіцерів розвідки, що працюють під дипломатичним прикриттям".

За даними агентств, до польського МЗС викликали посла Росії у Польщі Сергія Андрєєва, а естонське МЗС викликало російського посла Олександра Петрова. Посла Євгена Лук'янова викликало МЗС Латвії, а також викликали посла в Литві Олександра Удальцова.

Офіційні заяви європейських урядів планують оприлюднити в понеділок після обіду.

Країни Євросоюзу обговорювали, які кроки вони можуть запровадити щодо Росії у знак солідарності з Британією, на саміті ЄС 22-23 березня у Брюсселі.

Копирайт изображения AFP Image caption Лідери ЄС раніше наголосили, що за атакою в Британії з застосуванням отруйної речовини "дуже ймовірно" стоїть Росія, і вирішили відкликати з Москви посла ЄС "для консультацій".

У п'ятницю, 23 березня, голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер оголосив про відкликання посла Євросоюзу Маркуса Едерера з Росії. За словами пана Юнкера, посла мали проінформувати про переговори у Брюсселі, а також, аби він розповів про те, що відбувається у Росії.

Раніше ЄС заявив про підтримку Британії, але від різких звинувачень на адресу російської держави утримався.

Різні видання та джерела налічують від семи до двадцяти країн ЄС, які готові до жорстких кроків щодо Росії.

Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram!