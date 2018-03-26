Україна і США висилають російських дипломатів

Копирайт изображения Reuters Image caption Співробітників російського посольства в Лондоні висилають через отруєння Скрипаля у Солсбері, 20 березня

Україна ухвалила рішення про видворення 13 російських дипломатів. Про це повідомив президент Петро Порошенко.

За його словами, це крок солідарності з британськими партнерами і трансатлантичними союзниками у координації з ЄС.

"Росія вкотре підтвердила своє зневажливе ставлення не лише до суверенітету незалежних держав, а й до цінності людського життя. Україна відчуває це щодня в окупованому українському Криму та на Донбасі", - заявив пан Порошенко.

Український президент також анонсував "посилення персональних, фінансових та економічних санкцій" щодо Росії.

Що роблять США та інші країни

Дональд Трамп наказав вислати 60 російських дипломатів через отруєння колишнього шпигуна Скрипаля.

48 російських дипломатів перебувають у посольстві Росії, а інші - в ООН у Нью-Йорку.

США також планують закрити російське консульство в Сіетлі, повідомляє Reuters.

Німеччина та Франція оголосили, що видворять по чотири російських дипломати.

Польща також вирішила вислати чотирьох дипломатів, про це ідеться у заяві МЗС.

"Відповідно до статті 9 Віденської конвенції про дипломатичні відносини 1961 року чотири члени дипломатичного персоналу Російської Федерації в Республіці Польща були оголошені персонами нон грата", - зазначили у міністерстві.

Польська преса повідомила, що контррозвідка країни у п'ятницю заарештувала чоловіка, якого звинувачують у роботі на "російських офіцерів розвідки, що працюють під дипломатичним прикриттям".

Копирайт изображения AFP Image caption Країни Євросоюзу обговорювали, які кроки вони можуть запровадити щодо Росії у знак солідарності з Британією, на саміті ЄС 22-23 березня у Брюсселі.

Як повідомляється, інші європейські країни мають ухвалити подібні рішення.

Лідери ЄС наголосили, що за атакою в Британії із застосуванням отруйної речовини "дуже ймовірно" стоїть Росія, і вирішили відкликати з Москви посла ЄС "для консультацій".

Різні видання та джерела налічують від семи до двадцяти країн ЄС, які готові до жорстких кроків щодо Росії.

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