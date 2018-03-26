Шпигунський скандал: кого висилає Україна?

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Російські дипломати, яких висилає Україна, є "агентами Російської Федерації та представниками спецлужб". Так BBC News Україна заявила речниця МЗС Мар’яна Беца.

За її твердженням, вони "фактично виконували функції, які не підпадали під діяльність дипломатичних агентів та консульських посадових осіб".

Пані Беца сказала, що рішення про видворення ухвалили у координації із європейськими партнерами у відповідь на "цинічну хімічну атаку в Солсбері."

"Росія грубо порушує міжнародне право, й це не тільки має обмежуватися нашими символічними жестами чи заявами, але і діями. Цей крок спрямований на те, щоб повернути Росію у міжнародне правове поле,"- повідомила пані Беца.

Особи, яких висилають, мали дипломатичні документи та працювали у Києві, Харкові, Львові та Одесі.

Раніше про вислання 13 російських дипломатів заявив президент Порошенко у мережі Facebook.

Загалом Україна, США, Канада та 15 країни ЄС ухвалили рішення про вислання більш, як 100 дипломатів.

МЗС Російської Федерації висловило протест через висилку дипломатів та назвало такий крок "недружнім."

"Недружній крок цієї групи країн не пройде безслідно і ми відреагуємо на нього", - йдеться у заяві МЗС РФ.

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