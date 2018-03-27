Клімкін закликав подумати про латиницю, в Раді кажуть - не на часі

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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликає до дискусії про запровадження в Україні паралельно латинської та кириличної абетки. Про це пан Клімкін написав у мережі Facebook.

За словами міністра, до такої ідеї його підштовхнув польський історик та журналіст Зємовіт Щерек, який запитав у пана Клімкіна "чому б Україні не ввести поряд з кирилицею латиницю".

"Наша мета - формування української політичної нації, тому маємо працювати на те, що нас об'єднує, а не роз'єднує. З іншого боку, чому б не подискутувати? Яка ваша думка про це? Очікую на цікаві коментарі", - зазначив пан Клімкін у повідомленні.

У парламентському комітеті з питань науки та освіти вважають, що сьогодні в Україні є інші важливіші питання, ніж перехід на латиницю.

"Ви знаєте, я думаю, це питання сьогодні не на часі", - каже в коментарі BBC News Україна перший заступник голови комітету Олександр Співаковський.

За його словами, перехід на латинський алфавіт тягне за собою великий шмат роботи в освітній сфері.

"Треба переписувати всі підручники, методичні посібники, весь освітній матеріал, софт. Мені дуже складно уявити, які зусилля та ресурси потрібні, аби реалізувати цю ідею", - каже пан Співаковський.

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Доктор філологічних наук, професор Олександр Пономарів сумнівається, що повне переведення української мови на латиницю піде на користь. А от про паралельне використання двох алфавітів можна подумати.

"Щоб молодь більше розмовляла українською мовою, держава мусить піднести престиж державної мови", - наголошує він у блозі для BBC News Україна.

На його думку, не варто зрікатися кирилиці, але можна розробити український варіант латиниці для використання в певних випадках. Наприклад, серби, які пишуть кирилицею, але мають і сербський варіант латиниці.

У 2017 році про перехід на латиницю оголосив Казахстан.

Президент цієї країни Нурсултан Назарбаєв підписав указ про поетапне переведення казахської мови до 2025 року з кирилиці на латинську графіку, а також затвердив новий алфавіт.

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