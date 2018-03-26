Автомобіль протаранив стіну, за якою сім’я дивилася телевізор

Копирайт изображения West Midlands Ambulance Service Image caption Автомобіль проїхав крізь стіну будинку

У англійському місті Вустер двоє членів родини дістали переломи кісток дивлячись телевізор після того як у їхній будинок врізався легковий автомобіль.

Роберт Бетті, його дружина Мел та 15-річна донька Таш сиділи у своїй вітальні, коли машина протаранила стіну і потрапила всередину будинку.

Після аварії жінка та її дитина перебувають у лікарні.

26-річного водія заарештували за підозрою у нанесення фізичної шкоди під час небезпечного водіння. Зараз він перебуває під слідством.

Image caption Пан Беатті розповів, що його родина дивом вижила

Пан Беатті розповів пізніше, що його родина дивом залишилася живою.

"Я знайшов свою дружину на кухні, вона була приголомшена і розгублена", - сказав він.

"Потім я кинувся назовні, щоб врятувати свою доньку з іншого боку автомобіля. Вона теж була шокована і розгублена. Я заніс її теж на кухню".