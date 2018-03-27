Слониха, "яка курить", спантеличила вчених
Відео про слониху в Індії, яка видихає попіл та хмаринки диму, викликало здивування дослідників дикої природи в усьому світі.
Віней Кумар, вчений з індійського Товариства охорони дикої природи, зняв 48-секундне відео під час робочої поїздки до лісу Нагархол в штаті Карнатака в квітні 2016 року.
Він розповів BBC, що не опублікував відеозапис відразу, оскільки "не усвідомив його значення".
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Вчені кажуть, що їм досі незрозуміло, чому слониха видихала попіл.
"Це перші відомі відеокадри дикого слона, що демонструє таку поведінку", - наголошується в заяві індійського Товариства охорони дикої природи.
Віней Кумар розказав, що він і його команда вранці відвідували ліс, щоб перевірити відеокамери, встановлені для фільмування життя тигрів. Одного разу він помітив у 50 метрах від себе слониху і почав її знімати на камеру.
Слониха, "здається, проковтнула деревне вугілля", яке залишилося від багаття та "видихнула попіл".
"Те, що ми бачили в той день, виглядало так, ніби слониха палить, - вона заповнила хобот золою і піднесла близько до рота, і видихнула її хмаринкою диму", - зазначив пан Кумар.
Біолог Варун Госвамі, який досліджує слонів, вивчив відеоролик і зазначив, що слониха, ймовірно, намагалася проковтнути деревне вугілля і видихнути попіл, який потрапив до хобота разом з ним.
"Деревне вугілля має загальновизнані властивості, що виводять токсини, диких тварин може приваблювати його цілюще значення", - сказав він.
Вчений додав, що хоча в деревному вугіллі немає великої кількості поживних речовин, воно може служити для тварин проносним засобом.
Споживають вони деревне вугілля, що залишилося після лісових пожеж, ударів блискавок і багать.
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