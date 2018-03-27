Родичі повідомили про загибель 41 дитини в Кемерові

Копирайт изображения AFP

Під час пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" в Кемерові загинула 41 дитина. Такі дані списків загиблих, створених родичами жертв трагедії, які вивісили в штабі.

Всього в цих списках є прізвища 64 жертв пожежі.

Офіційні дані теж підтверджують цю цифру загиблих. Проте місцеві жителі сумніваються в цих даних та стверджують, що в реальності жертв набагато більше.

Вранці у вівторок мер Кемерова Ілля Сердюк запропонував учасникам мітингу пам'яті створити групу, яка огляне морги та приміщення торгового центру, де була пожежа.

"Якщо ви не вірите офіційним цифрам, давайте зберемо групу, поїдемо в морг. Якщо ви хочете зайти в приміщення - давайте створимо групу", - цитують російські ЗМІ пана Сердюка.

Вдень 27 березня ініціативна група родичів відвідала морг міста та підтвердила офіційні дані про кількість загиблих.

"Ми оглянули морг, в списку 64 загиблих. Ми оглянули тіла. Якщо оцінювати кількість, то там біля 20 дорослих, інші - діти. Тіла не приховували - ми оглянули кожен кабінет, підвал, горище, гаражі. Деякі тіла просто в коробках", - сказав один із членів ініціативної групи, виступаючи на мітингу в Кемерово.

Пожежа в торговому центрі "Зимова вишня", який ввели в експлуатацію в 2013 році, спалахнула вдень у неділю.

Багато відвідувачів були заблоковані всередині приміщень. Жертви виявили в кінозалах, біля місця загоряння на четвертому поверсі будівлі.

Копирайт изображения EPA

Через сигналізацію, яка не працювала, відвідувачі кінозалів дізнавалися про пожежу лише від співробітників торгового центру та інших людей.

На гасіння пожежникам знадобилося 17 годин. Дах торгового центру обвалився майже на всій площі пожежі в 1,5 тисячі квадратних метрів, повідомили в МНС Росії.

До деяких приміщень рятувальникам вдалося дістатися тільки у понеділок.

Заступник губернатора Кемеровської області Володимир Чернов розповів агентству "Інтерфакс", що, за попередньою інформацією, пожежа почалася в кімнаті, де був батут.

Слідчий комітет Росії в зв'язку з пожежею порушив кримінальну справу. Відомство повідомило про затримання чотирьох підозрюваних у справі.