Нова Зеландія: дрон ледь не влетів у лайнер

Копирайт изображения AIR NZ Image caption Літак Boeing 777-200 був за кілька метрів від безпілотника, який могло засмоктати у двигун

Авіаперевізник Air New Zealand закликав до жорсткішого регулювання польотів безпілотників. Один із дронів ледь не влетів у двигун пасажирського літака.

Пілоти помітили пристрій всього за п'ять метрів від Boeing 777-200 під час посадки в аеропорту Окленда.

Екіпаж побоювався, що дрон затягне у двигун, але цього не сталося, повідомляє Air NZ.

На борту на той момент були 278 пасажирів. Поки що не зрозуміло, хто керував дроном.

"NZ92 був усього за декілька метрів від серйозного інциденту", - заявив представник Air NZ, капітан Девід Морган.

За його словами, пілоти не мали змоги маневрувати за тих обставин.

Пан Морган вважає, що треба вжити заходів, які стримуватимуть "безрозсудне" використання дронів та ув'язнювати тих, хто загрожує людським життям.

Згідно з чинним законодавством Нової Зеландії, за порушення правил цивільної авіації, власників дронів можуть оштрафувати на суму до п'яти тисяч доларів.

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За даними Управління цивільної авіації цієї країни, безпілотники не можуть підлітати ближче 4 км до будь-якого аеродрому.

Подібний інцидент стається у цьому місяці вже вдруге.

Тоді аеропорт Окленда не працював протягом 30 хвилин, бо в повітряний простір залетів дрон.

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