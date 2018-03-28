"Це був підпал": що затримані розповіли про пожежу в Кемерові
Затримані керівники і співробітники торгового центру в Кемерові, де під час пожежі загинуло понад 60 людей, заявили журналістам, що причиною трагедії міг бути підпал.
Вони також розповіли, що хтось відключив пожежну сигналізацію за 15 хвилин до початку пожежі.
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Суд в Кемерові у вівторок продовжив на 72 години затримання керівника торгового центру "Зимова вишня" Надії Суддєнок, технічного директора Георгія Соболєва, а також Ігоря Полозіненка - директора компанії, яка обслуговувала пожежну сигналізацію в торговому центрі, і співробітника цієї компанії Олександра Нікітіна.
Чотирьом з п'яти затриманих у кримінальній справі про пожежу вже висунули офіційні звинувачення.
Слідчий комітет Росії повідомив, що в морзі знаходяться тіла 59 загиблих, але також є заяви про зникнення 67 людей від їхніх родичів.
Стовп вогню над поролоном
Керівник "Зимової вишні" в перерві судового засідання повідомила журналістам, що до пожежі можуть бути причетні підлітки, які до цього не раз бешкетували в торговому центрі.
"Вони були різного віку, ходили групами по сім-вісім, ми неодноразово викликали поліцію, є протоколи", - наводить Інтерфакс слова Суддєнок.
За її словами, співробітниця центру розповіла, що в неділю побачила стовп вогню над "поролоновою купою" в дитячій батутній кімнаті. "Я вважаю, що це був підпал", - сказала керівник торгового центру журналістам.
Вона повідомила, що двері кінозалів в торговому центрі не замикали спеціально: "У нас є скарги на ляскання дверима, вони не закривалися ніколи. Там автоматичні магнітні замки, можливо, була несправність".
У кінотеатрі на верхньому поверсі торгового центру було найбільше загиблих: у двох залах з трьох глядачі - в основному діти - залишилися замкнені та не змогли вийти. За свідченнями родичів, заскочені вогнем школярі дзвонили батькам і близьким, писали повідомлення з проханнями про допомогу і прощальними словами.
Сигналізацію відключили заздалегідь?
Керівник компанії "Системний інтегратор" Ігор Полозіненко заявив журналістам в суді: "О 15:55 пожежна сигналізація була відключена вручну - приблизно за 15 хвилин до пожежі. Хто і навіщо це зробив, я не знаю".
Саме ця компанія займалася обслуговуванням систем сигналізації в торговому центрі "Зимова вишня".
За словами Полозіненка, в останній раз перевіряли протипожежну систему в будівлі 20 березня - за п'ять днів до трагедії.
Слідчий комітет раніше встановив, що система оповіщення про пожежу була відключена охоронцем торгового центру. Серед затриманих - співробітник приватної охоронної організації "Центр захисту" Сергій Антюшин, який, як вважають слідчі, і відключив сирену.
Як повідомляють російські ЗМІ, Антюшин говорив, що керівництву набридло, що сигналізація часто спрацьовувала помилково.
Звинувачення затриманим висунуті за статтями "заподіяння смерті з необережності", "порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило смерть двох та більше осіб", "надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки".
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