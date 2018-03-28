Діти у Франції навчатимуться в початковій школі з трьох років

Копирайт изображения Getty Images Image caption Більшість французьких дітей вже навчаються у школах у віці трьох років

Діти у Франції починатимуть навчання у школі в три роки замість шести. Про це оголосив президент Франції Еммануель Макрон.

Реформа зробить Францію країною з найнижчим віком залучення до шкільної освіти у Європі.

Хоча, насправді, навчання дітей у віці трьох років вже є традицією у Франції.

За даними уряду, лише 2,4% французьких дітей не навчаються у такому віці.

Пан Макрон заявив, що реформа спрямована на зменшення нерівності в освіті, оскільки батьки в бідних районах Франції та заморських територіях рідше віддають своїх дітей до школи в ранньому віці.

У Парижі до школи йдуть 93% дітей у віці трьох років, але в заморських територіях Франції ця цифра значно нижча, повідомляє Le Monde.

"Я сподіваюсь, що з цим зобов'язанням, починаючи з навчального року в 2019 році, ми можемо... виправити цю неприйнятну різницю", - сказав пан Макрон на конференції у вівторок.

В більшості країн Європи шкільний вік починається у шість років.

У Північній Ірландії шкільне навчання починається у чотири роки, на Кіпрі та Мальті, в Англії, Шотландії, Уельсі - у п'ять років.

В Болгарії, Естонії, Фінляндії, Латвії, Литві, Польщі, Сербії та Швеції дітей віддають до школи у сім років.

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Дебати про те, коли дітям слід починати шкільне навчання, продовжуються багато років.

У дослідженні, опублікованому у 2015 році, було встановлено, що діти, які почали ходити до школи пізніше, були менш неуважними.

Фінляндія, Польща та Естонія вважаються трьома найбільшим успішними європейськими країнами в сфері освіти.

Шкільне навчання тут починається з семи років, але й кількість дітей у класах невелика.

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