Кім Чен Ин назвав умови ядерного роззброєння КНДР

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кім Чен Ин здійснив візит до Пекіна, де вперше зустрівся з лідером Китая Сі Цзіньпіном

Керівник КНДР Кім Чен Ин відвідав Пекін та провів переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, на яких назвав умови ядерного роззброєння КНДР.

Китайське інформагентство "Сіньхуа" повідомило, що переговори відбулися кілька днів тому та були "успішними".

Кім Чен Ин зазначив на переговорах, що КНДР готова відмовитися від ядерної зброї, але за деяких умов.

"Питання денуклеаризації Корейського півострова може бути вирішено, якщо Південна Корея та США відреагують на наші зусилля з доброю волею, створять атмосферу миру та стабільності, здійснивши прогресивні та одночасні заходи для розбудови миру", - наголосив лідер Північної Кореї.

Чутки про зустріч Кім Чен Ина та Сі Цзіньпіна ходили вже кілька днів, оскільки місцеві мешканці помітили у Пекіні потяг, на якому пересувався батько Кім Чен Ина - Кім Чен Ір.

Але лише у середу Китай та КНДР офіційно підтвердили інформацію про зустріч двох лідерів.

Це був перший закордонний візит лідера Північної Кореї після його приходу до влади 2011 року.

Зустріч у Пекіні вважається значним кроком у підготовці КНДР до переговорів Кім Чен Ина з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном у квітні та можливих переговорів з Дональдом Трампом у травні.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кім Чен Ин відвідав Пекін разом з дружиною Лі Соль Чжу

Північнокорейське інформагентство KCNA назвало візит Кім Чен Ина "важливою віхою" у відносинах між КНДР та Китаєм, які офіційно є союзниками.

"Відносини (Китаю та КНДР. - Ред.) були надзвичайно напружені останні п'ять років. З точки зору Пекіна, це - візит, який мав відбутися якийсь час назад", - зазначив у коментарі BBC науковий співробітник Pacific Forum CSIS Андрей Абрагамян.

У деякій мірі це "символічний візит люб'язності" до Китаю, вважає Федір Тертицький з сайту NK News, який висвітлює події у Північній Кореї.

За його словами, Кім Чен Ин зацікавлений в тому, щоб вислухати думку Пекіна щодо саммітів з лідерами Південної Кореї та США.

Північнокорейське інформагентство KCNA також повідомило, що Сі Цзіньпін прийняв запрошення відвідати КНДР.

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