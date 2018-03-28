Британець думав, що виграв £9 тисяч, але зірвав джекпот у 9 млн
Футбольний уболівальник відсвяткував свій лотерейний виграш у 9,3 мільйона фунтів за чашкою чаю.
Спершу Пол Лонг з Вікфорда у графстві Ессекс отримав листа на електронну пошту і подумав, що виграв 9 тисяч.
Але пізніше він зателефонував на "гарячу лінію", яка була вказана у повідомленні, і відкриваючи пиво думав, що втрапив до "афери".
Втім, його приятель запевнив його: "Я не жартую, ти отримаєш дев'ять мільйонів".
55-річний чоловік планує витратити гроші на своїх трьох дорослих дітей, але вважає, що вони "мають знати ціну речам".
- В Уельсі шукають власника лотерейного квитка, що виграв мільйон
- Ірландський футболіст виграв у лотерею мільйон
Він вирішив купити лотерейний квиток, коли його улюблений футбольний клуб "Лейтон Орієнт" виграв у клубу Уокінг із рахунком 3:0. Чоловік роздивився у цій події "щасливу прикмету".
Чоловік уболіває за цю команду з 11 років.