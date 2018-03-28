Лондон: заарештували ще одного учасника "пограбування століття"

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Ще одного підозрюваного заарештували через пограбування сховища в лондонському ювелірному кварталі Хаттон-Гарден. Три роки тому грабіжники там вкрали коштовностей на 20 млн доларів.

Цей злочин став найбільшим пограбуванням в історії Англії.

57-річного чоловіка затримали у вівторок вранці. Як повідомив представник поліції, у нього були знайшли і конфіскували кілька вкрадених зі сховища предметів.

Раніше шість інших учасників пограбування в Хаттон-Гарден засудили до різних термінів ув'язнення.

Як заявили прокурори, чотири члени банди, "старигани-розбійники" Джон "Кенні" Коллінз, Деніел Джонс, Террі Перкінс і Брайан Рідер (всім їм від 60 до 80 років), пограбували ювелірний квартал та розділили вкрадене між собою. Повернути вдалося лише третину.

Через тиждень після того, як заарештованих зобов'язали повернути гроші, один із організаторів банди Террі Перкінс помер у в'язниці.

У 2016 році шістьох її учасників визнали винними в пограбуванні й отримали від шести до семи років в'язниці.

Копирайт изображения METROPOLITAN POLICE Image caption Засуджені грабіжники. Зліва направо, зверху: Джон Коллінз, Денні Джонcа, Террі Перкінс. Знизу: Карл Вуд, Вільям Лінкольн, Х'ю Дойл

На волі залишався лише один зловмисник, якого поліція називає Безілом.

Раніше повідомлялося, що на записах із камер прихованого спостереження було видно, як він впустив грабіжників до сховища в Хаттон-Гарден.

Як сталося пограбування?

У квітні 2015 року, на великодні вихідні кілька людей пробралися до підземного сховища і викрали коштовності з 70 сейфів. Вони взяли золото, діаманти та сапфіри.

До сховища грабіжники пробралися через шахту ліфта, а потім просвердлили діру в стіні й розкрили сейфи.

Через те, що пограбування сталося під час великодніх канікул, поліціянти відреагували на сигнал охоронної системи лише через чотири дні після пограбування.

Справа привернула до себе увагу громадськості ще й через вік обвинувачених.

Під час обшуку будинку Террі Перкінса знайшли коштовності, готівку, синій спецодяг і п'ять пар рукавичок, які грабіжники не захотіли залишати на місці злочину.

Пана Перкінса заарештували після того, як слідчі встановили прослуховування у його машині й перехопили розмову, в якому грабіжник розповідав про плани вкласти частину своїх "трофеїв" у пенсію.