Британія розслідує, скільки у них є "брудних грошей" з Росії

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Комітет іноземних справ Палати громад Великої Британії почав розслідування під назвою "Російська корупція в Британії".

На перших слуханнях депутати питали експертів, скільки в Британії є брудних грошей з Росії, як вони пов'язані з Путіним та чому уряд неефективно бореться з ними.

Депутати запросили виконавчого директора Фонду боротьби з корупцією Володимира Ашуркова. Він організовує "Клептократія-тури" - екскурсії до особняків російських багатіїв в Лондоні.

А також Романа Борисовича, директора Центру досліджень фінансових злочинів та проблем безпеки Королівського Об'єднаного інституту оборонних досліджень Тома Кітінга.

Були також троє британських журналістів, які вивчають російську тематику.

"Я говорив приблизно те саме, що говорю останні п'ять років - інші учасники панелі теж. Ми дуже рідко маємо такий рівень дискусії, але насправді нічого нового, в принципі, не було сказано. Залишається надія, що британський політичний істеблішмент нарешті щось зробить з корумпованими фінансовими потоками, які приходять з Росії", - повідомив ВВС Володимир Ашурков, який отримав у Британії політичний притулок через переслідування в Росії.

Відповідаючи на питання, чи серйозно налаштовані британські політики, він сказав: "Повірю, коли побачу (конкретні справи)".

Про початок розслідування комітет іноземних справ Палати громад повідомив 26 березня, в розпал міжнародного конфлікту навколо отруєння в Британії колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки.

"Це обурливий замах на британській землі справедливо засудили парламент, Європейський союз та наші союзники. Нам треба разом боротися із впливом цього корумпованого режиму. Його хворе місце - це його кишені. Комітет іноземних справ вивчить питання, як уряд може зробити так, щоб кремль більше не використовував нашу столицю в цих цілях", - заявив глава комітету Том Тунендхат.

Учасники слухань досить скептично оцінили готовність уряду боротися з "брудними" грошима, в тому числі з Росії.

Володимир Ашурков вважає, що правоохоронні органи відлякує складність доведення злочинного походження грошей та перспектива судитися з кращими адвокатами, послуги яких можуть собі дозволити іноземні мільярдери, в тому числі російські.

На слуханнях прозвучала думка про те, що в Британії зіткнулися дві тенденції, які дуже погано поєднуються одна з одною - це прагнення максимально полегшити ведення бізнесу та бажання запобігти руху капіталу, нажитого злочинним шляхом.

Учасники дискусії сподіваються, що загострення стосунків між Росією та Британією примусить уряд вжити заходів.

Парламентське розслідування - це особлива форма роботи британського парламенту.

В ході розслідування депутати Палати громад проводять слухання, зустрічі на виїзді, приймають письмові покази та збирають максимум інформації з конкретної теми.

Таке розслідування може тривати місяці та роки і зрештою може відбитися на певних законодавчих ініціативах.