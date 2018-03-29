Весна чи літо? На Великдень прогнозують до +22

Копирайт изображения Getty Images

Синоптики обіцяють у п'ятницю початок підвищення температури, в Україні нарешті почнеться весняне потепління.

"Найближчими днями весна має серйозні наміри порадувати мешканців нашої країни теплом", - повідомляє Facebook Гідрометцентру.

За інформацією синоптика Наталки Діденко, холодна погода протримається ще в четвер, 29 березня.

"Протягом дня температура повітря буде низькуватою: на Півночі -1+4 градуси. У більшості областей +2+6 градусів. На Півдні +5+11 градусів", - написала синоптик у своєму Facebook.

По всій території України періодично будуть опади - дощ або мокрий сніг, залежно від температури повітря.

У Києві 29-го березня вночі -1-4 градуси, вдень +1+3 градуси.

А от з п'ятниці температура повітря почне підвищуватися. "Проте цей приємний метеофакт дещо розвіє поривчастий, до штормового, східний та північно-східний вітер. А також періодичні дощі", - каже Наталка Діденко.

Копирайт изображения Getty Images

30 березня синоптики прогнозують невеликий дощ в західних, північних та центральних областях. На решті території - без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с.

У п'ятницю в південних та західних регіонах температура вдень 9-14° тепла, на решті території - 5-10° вище нуля. Вночі можуть бути заморозки.

В столиці - невеликий дощ, місцями мокрий сніг. Вітер переважно південний, 7-12 м/с. Температура вночі біля нуля, вдень - 6-8° тепла.

За прогнозами синоптиків, 1 квітня, у Вербну неділю, у Києві пройде "хороший дощ".

Така нестабільна погода - похолодання, потепління, сніг, дощ та штормовий вітер - може загострити хронічні недуги.

"Будьте особливо уважними до старших людей, які в таку погоду особливо вразливі", - звертає увагу синоптик.

А от наступного тижня в Україну прийде справжня весна. На Великодні свята температура може піднятися до 22 градусів тепла. Опадів не прогнозують.

Синоптики не очікують навіть нічних заморозків.

На Великдень, 8 квітня, в Україні буде суха погода, температура коливатиметься від 14 до 18 градусів. А жителям західних областей навіть обіцяють 20-22°.

Хочете отримувати найцікавіші матеріали в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram!