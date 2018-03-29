У Венесуелі десятки людей загинули у пожежі в поліцейській дільниці

Копирайт изображения Reuters Image caption Щонайменше 68 людей стали жертвами пожежі

Внаслідок пожежі в камерах тимчасового утримання в'язнів у поліцейській дільниці в Венесуелі загинули щонайменше 68 людей.

Як повідомляється, пожежа у місті Валенсія в штаті Карабобо сталася після того, як в'язні збунтувалися, підпалили матраци та спробували втекти.

Головний прокурор штату Карабобо Тарек Сааб повідомив, що розслідування обставин трагедії розпочнеться негайно.

Асоціація "Вікно на свободу", яка стежить за умовами у в'язницях країни, заявила, що затриманий чоловік вистрілив у ногу поліцейського. Після цього в'язні підпалили матраци в камерах, і пожежа швидко поширилися.

Як повідомляється, рятувальники зруйнували стіни поліцейської дільниці, щоб потрапити до будівлі та врятувати людей.

Майже всі загиблі - ув'язнені, але загинули також дві жінки, які відвідували дільницю.

Деякі люди згоріли заживо, інші задихнулися.

Родичів в'язнів оточили поліцейську дільницю та вимагали від влади інформацію про долю рідних. Поліція використала сльозогінний газ, щоб розігнати натовп, відбулися сутички.

В'язниці в Венесуелі переповнені, тож в'язнів відправляють у камери тимчасового утримання.

Організація "Вікно на свободу" заявляє, що 65 людей померли в минулому році в таких камерах через насильство, хвороби чи недоїдання.

Копирайт изображения Reuters Image caption Родичі в'язнів скаржилися, що влада не надає їм інформацію про долю рідних

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