У шотландському лісі знайшли величезного лісового кота

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Одного з найбільших лісових котів зафіксували камери у Шотландії

Одного з найбільших у світі лісових котів виявили у лісі Клешиндарроч в шотландському регіоні Абердиншир.

Тварину, довжина тіла якої становить 1 метр 20 сантиметрів від носа до кінчика хвоста, зафіксували відеокамери, встановлені організацією Wildcat Haven.

"Я не міг повірити своїм очам, коли вперше побачив цього кота, це величезний, чудовий звір", - зазначив співробітник організації Кев Белл.

За підрахунками дослідника, у лісі Клешиндарроч є популяція з 10-15 лісових котів.

Кота вже назвали "Звіром з Клешиндарроча".

Організація Wildcat Heaven займається збереженням популяції лісових котів та залишає у віддалених місцях шотландського високогір'я приманки з їжею або певними запахами.

Така технологія використовується для дослідження рідкісних тварин та дозволяє зняти їх на відео.

"Ці коти є життєво важливою частиною дикої природи та екології Шотландії, і вони повинні бути захищені там, де живуть. Вони є одними з найрідкісніших тварин у світі", - наголосив інший співробітник Wildcat Haven Стів Слей.

Довжина тіла лісових котів від носа до хвоста, як правило, становить від 45 до 80 сантиметрів, ще 30 см у довжину має їхній хвіст.

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