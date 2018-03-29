У кількох регіонах світу перестав працювати месенджер Telegram

Копирайт изображения Getty Images Image caption Проблеми з доступом до Telegram відчувають користувачі в Європі, пострадянських країнах та на Близькому Сході

Месенджер Telegram перестав працювати в ряді регіонів світу.

"Зараз наші користувачі в країнах Європи, Близького Сходу та СНД зіткнулися із проблемами з підключенням. Ми розбираємося з цією проблемою і сподіваємось незабаром повернути вас в онлайн", - наголошується на сторінці месенджера у Twitter.

Генеральний директор Telegram Павло Дуров повідомив у Twitter, що проблема виникла через відключення енергопостачання серверів.

"Працюємо, щоб вирішити це, але багато чого залежить від того, коли провайдер центру обробки даних приведе в порядок енергетичне обладнання", - повідомив він.

Image caption Ось таку картинку можна побачити при спробі зайти в Telegram

Роскомнагляд вже повідомив, що не причетний до проблем з підключенням до Telegram.

"Якщо вам так кортить запідозрити в усьому Роскомнагляд, знайте - ми тут ні до чого", - повідомило у Twitter російське відомство, яке здійснює нагляд у сфері комунікацій.

22 березня месенджер Telegram повідомив, що його аудиторія досягла 200 млн активних користувачів на місяць.

Як Telegram затягали по російських судах

Копирайт изображения Getty Images Image caption Павло Дуров заявив, що вимоги ФСБ надати інформацію для декодування повідомлень користувачів , суперечать Конституції Росії

Раніше Telegram довелося відстоювати у російських судах права користувачів месенджера, заснованого у 2013 році колишнім гендиректором Вконтакте Павлом Дуровим.

У жовтні 2017 року рішенням мирового судді компанію Telegram Messenger LLP оштрафували на 800 тисяч рублів за відмову виконати запит ФСБ надати інформацію для декодування повідомлень користувачів.

Павло Дуров заявив, що така вимога суперечить Конституції Росії. "Кожен має право на таємницю листування, телефонних переговорів, поштових, телеграфних та інших повідомлень", - писав він.

20 березня 2018 року Верховний суд Росії відхилив позов Telegram, який просив визнати незаконним наказ ФСБ надати ключі для розшифровки повідомлень користувачів.

Після рішення суду Роскомнагляд направив Telegram повідомлення про необхідність надати ФСБ ключі шифрування протягом 15 днів.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що поки про блокування месенджера у Росії не йдеться.

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