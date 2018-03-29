Навіщо Польща купує у США комплекси Patriot на $4,5 млрд?
Польща підписала контракт на закупку в США протиракетного комплексу Patriot.
Це передовий зенітно-ракетний комплекс, призначений для захисту від повітряних, крилатих та балістичних ракет.
Patriot, розроблений американською компанією Raytheon, використовується США та низкою їхніх союзників по НАТО.
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Президент Польщі Анджей Дуда наголосив, що контракт на 4,75 млрд доларів забезпечить країну оборонними технологіями, які є "останнім словом техніки".
Раніше Росія розмістила оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер", здатні нести ядерну зброю, в Калінінградській області на кордоні з Польщею та Литвою.
Польський міністр оборони Маріуш Блащак заявив, що система протиракетної оборони Patriot довела свою ефективність в багатьох країнах.
Він додав, що його країна зараз "вступає в елітну групу держав, які мають ефективну зброю, яка гарантує безпеку".
Постачання перших систем Patriot до Польщі очікується у 2022 році.
Значна частина військової техніки, яку використовує армія Польщі, досі походить з часів, коли країна входила до Організації Варшавського договору на чолі з Радянським Союзом, повідомляє з Варшави кореспондент ВВС Адам Істон.
Анексія Криму Росією спонукала Варшаву прискорити військову модернізацію.
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