Камера плавала в морі два роки і знайшла свого власника

Копирайт изображения PARK LEE

За несподіваних та вдалих обставин, камера, яку загубили в морі понад два роки тому, повернулася до свого власника.

Її винесло водою на пляж у Тайвані. Знахідка була вкрита маленькими мушлями, тому була мало схожа на камеру. Втім, завдяки водонепроникному футляру, вона - в ідеальному робочому стані.

Камеру виявила група школярів з учителем, які вирішили спробувати знайти власника, поширивши пост у Facebook.

Копирайт изображения SERINA TSUBAKIHARA Image caption Фото, яке школярі виявили на камері

Вже наступного дня ситуація набула нового розвитку.

"Я не могла повірити в це. Мене дуже здивувало, коли мої друзі розповіли мені про це і надіслали мені пост із цими фотографіями", - розповіла BBC власниця камери Серіна Цубакіхара.

Студентка японського університету відпочивала на острові Ісігаки, Окінава, десь за 250 км на схід від Тайваню, коли загубила камеру у воді.

"Я займалася підводним плаванням, і випустила камеру, коли в одного з моїх друзів закінчився кисень і він потребував моєї допомоги", - розповідає Серіна.

Підводна Одіссея

Це було ще у вересні 2015 року: і коли камера випала з її рук, пані Цубакіхара подумала, що втратила її назавжди.

Копирайт изображения SERINA TSUBAKIHARA Image caption Фото з камери, яку винесло водою на берег Тайваню

Але камеру у водонепроникному чохлі почала свою власну подорож довжиною у сотні кілометрів, а потім прибилася до берега.

Саме там її знайшла група дітей із початкової школи, які прибирали пляж.

Вчитель розповів BBC, що камеру підняв 11-річний хлопчик.

Копирайт изображения SERINA TSUBAKIHARA Image caption Фото чохла

Її корпус був більше схожий на камінь, вкритий черепашками й мушлями.

За словами вчителя, всі подумали, що камера зламалася, але потім вони випадково знайшли кнопку, яка відчинила її чохол.

Жодна капля води, ймовірно, не потрапила на апарат, бо він був у гарному стані.

"Дивно те, що хлопчик ввімкнув камеру, і вона досі була заряджена!", - здивувався вчитель.

Пошуки власника

Повернувшись до школи, пан Лі та учні обговорювали, що робити з їхньою знахідкою.

Вчитель каже, що спершу деякі діти думали, що можуть залишити її собі.

Копирайт изображения SERINA TSUBAKIHARA

"Інші ж запропонували нам спробувати знайти власника - і тому ми всі сіли, щоб подумати про те, як це зробити", - розповів пан Лі.

Він додав, що більшість знімків на камері були з Японії, тому вони написали повідомлення у соцмережі китайською та японською.

Пізніше пост поширили понад 10 тисяч разів і він таки дійшов до власниці - пані Цубакіхари.

Вона повідомила BBC, що планує поїхати до Тайваню у червні, щоб подякувати вчителю і школярам за те, що вони знайшли її камеру.

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