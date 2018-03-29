Telegram повністю відновив роботу

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сервіс не працював кілька годин

Месенджер Telegram відновив повноцінну роботу після того, як в одному з його серверних центрів зникло енергопостачання.

Telegram не працював кілька годин у Європі, Росії, Африці та на Близькому Сході.

Без світла

Image caption Ось таку картинку можна було побачити при спробі зайти в Telegram

Генеральний директор Telegram Павло Дуров повідомив, що проблема виникла через "планові роботи" в інформаційному центрі провайдера, що призвели до "незапланованої зупинки" роботи сервісу.

У згаданому дата-центрі зникло світло.

Водночас в обох Америках та у Східній Азії Telegram не "впав", адже для цих регіонів месенджер має окрему інфраструктуру.

Керівництво Telegram вибачилося через технічний збій та пообіцяло впровадити кращу комунікацію між своїми інженерами та електриками центру провайдера.

У сервісі також запевнили, що встановлять більш потужне з точки зору енергопостачання обладнання, яке буде стійкішим до збоїв.

22 березня месенджер Telegram повідомив, що його аудиторія досягла 200 млн активних користувачів на місяць.

Роскомнагляд відхрестився

Копирайт изображения Getty Images Image caption Раніше Павло Дуров заявляв, що вимоги ФСБ надати інформацію для декодування повідомлень користувачів суперечать Конституції Росії

Користувачі сервісу припускали, що до "падіння" Telegram може бути причетний Роскомнагляд - російська федеральна служба з контролю у сфері зв'язку.

Утім, сама вона від ситуації відмежувалася.

"Якщо вам так кортить запідозрити в усьому Роскомнагляд, знайте - ми тут ні до чого", - повідомило у Twitter російське відомство після того, як сервіс перестав працювати.

Раніше Telegram довелося відстоювати у російських судах права користувачів месенджера, заснованого у 2013 році колишнім гендиректором соцмережі Вконтакте Павлом Дуровим.

У жовтні 2017 року рішенням мирового судді компанію Telegram Messenger LLP оштрафували на 800 тисяч рублів за відмову виконати запит ФСБ надати інформацію для декодування повідомлень користувачів.

Павло Дуров заявив, що така вимога суперечить Конституції Росії. "Кожен має право на таємницю листування, телефонних переговорів, поштових, телеграфних та інших повідомлень", - писав він.

20 березня 2018 року Верховний суд Росії відхилив позов Telegram, який просив визнати незаконним наказ ФСБ надати ключі для розшифровки повідомлень користувачів.

Після рішення суду Роскомнагляд направив Telegram повідомлення про необхідність надати ФСБ ключі шифрування протягом 15 днів.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що поки що про блокування месенджера у Росії не йдеться.

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