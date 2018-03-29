Стан дочки Скрипаля швидко покращується

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Стан дочки екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля Юлії швидко покращується і більше не оцінюється як критичний, повідомила лікарня Солсбері.

Її батько, також отруєний нервово-паралітичною речовиною на початку березня в Англії, залишається у критичному, але стабільному стані.

Доктор Крістін Бланшард з лікарні Солсбері розповідає: "Вона (Юлія Скрипаль. - Ред.) добре відреагувала на лікування, але ми продовжуємо надавати їй кваліфіковану медичну допомогу у цілодобовому режимі".

Сергій Скрипаль і його дочка Юлія вже більше трьох тижнів перебувають у лікарні після отруєння невідомою речовиною.

Більше деталей про стан Юлії та перспективи її одужання лікарі не розкривають. Раніше повідомлялося, що повністю одужати після такого отруєння неможливо.

Сергія Скрипаля та його доньку виявили вдень 4 березня у центрі Солсбері непритомними. До цього вони заходили у місцевий паб The Mill та пообідали в мережевий піцерії Zizzi.

Поліція кваліфікує випадок як замах на вбивство.

Де отруїлися

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Як повідомили поліцейські Скотланд-Ярду, місцем першого контакту екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки з отруйною речовиною "Новачок" були вхідні двері їхнього будинку.

Найвища концентрація речовини була виявлена ​​на дверній ручці будинку Скрипаля в Солсбері.

Раніше експерти давали невтішні прогнози щодо здоров'я Скрипалів.

Один з розробників речовини, якою, ймовірно, були отруєні Скрипалі, Віл Мірзаянов, розповів Російській службі Бі-бі-сі, що якщо вони виживуть зараз, то "не будуть прикуті до ліжка, й навіть, можливо, зможуть ходити".

Головна небезпека, на його думку, йде від ураження центральної нервової системи.

Від смерті їх врятувало те, що їм ввели у вену речовину атропін або афин. Однак через те, що цей антидот ввели занадто пізно, їхні організми вже зазнали незворотніх уражень, пояснив Віл Мірзаянов.

Британія звинувачує в отруєнні Скрипалів Росію, адже саме там, за інформацією британців, синтезувався і зберігався "Новачок".

Через це до РФ застосували нові міжнародні санкції кілька десятків країн, включно з Україною.

Кремль всі звинувачення відкидає і називає провокацією.

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