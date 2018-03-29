"Харківський терорист" Безух: "Я захопив Укрпошту для піару"

Копирайт изображения UKRINFORM Image caption Володимир Безух, який захопив відділення "Укрпошти" на лаві підсудних у Харкові. Фото від 31 грудня 2017 року.

30-річний харків'янин Володимир Безух, який 30 грудня минулого року захопив дев'ятьох заручників у відділенні "Укрпошти" на вулиці Шевченка в Харкові, заявив, що не шкодує про свій вчинок та наголосив, що психічно здоровий.

29 березня у Київському суді міста Харкова мало відбутися попереднє засідання суду у справі Володимира Безуха, але потерпілі не з'явилися до суду. Обвинувачуваного доставили до зали засідання у кайданках.

Напередодні нового року чоловік забарикадувався у відділенні "Укрпошти" із дев'ятьма заручниками, серед них двоє були неповнолітніми. Він спочатку називав своєю метою пограбування, але, зрештою, відпустив жінок та дітей.

Поліції тоді вдалося взяти відділення штурмом, звільнити інших заручників та заарештувати зловмисника. Очевидці казали, що пан Безух був п'яний. У залі суду він розповів свою версію того, як усе відбувалося.

Захопив пошту, щоб пропіаритися

"Я прийшов на пошту тверезий, - повідомив Володимир. - Я там уже розпочав випивати. В мене було з собою".

Обвинувачуваний приїхав на судове засідання у чорному. В руках він увесь час крутив чотки та спілкувався з журналістами.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Заручників звільнили співробітники спецпідрозділу КОРД

Він розповів, що планував захоплення "Укрпошти" заздалегідь і мав певну мету, але яку саме - не уточнює і обіцяє під час наступних засідань розкрити свої наміри.

За словами Безуха, він спочатку хотів захопити заручників під Новий рік, 31 січня. Але коли дізнався, що "Укрпошта" не працює цього дня, прийшов у відділення близько третьої години дня 30 числа.

"Я захопив "Укрпошту" з метою піару. Я нікому не погрожував зброєю, іграшковий пістолет я купив на ринку "Барабашово" за 30 гривень, а муляж вибухівки я взяв із собою лише для того, аби поліцейські не убили мене відразу - я сам його зробив", - захоплено розповідає він.

Копирайт изображения UKRINFORM Image caption Судове засідання у справі Володимира Безуха, який захопив відділення "Укрпошти", у Харкові 31 грудня 2017 року

За його словами, він заздалегідь готувався до арешту, тому й прихопив із собою домашні капці.

Їздив на кастинг програми про екстрасенсів

Розповіді чоловіка у залі судових засідань слухала і його мати - Марія Безух, яка проходить свідком у справі. Жінка стверджує, що її син - несповна розуму, і що вона неодноразово викликала психіатричну "швидку".

Копирайт изображения UKRINFORM Image caption Мати підсудного Володимира Безуха у Харкові, 31 грудня 2017 року

"Ви чуєте, що він каже? Він хвора, хвора людина! Як він може свідомо щось робити, якщо він то хотів балотуватися на посаду мера Харкова, то їздив на кастинг програми про екстрасенсів. У нього в сім'ї були шизофреніки, це спадкове", - каже мати пана Безуха.

За її словами, вона кілька разів викликала "швидку" під час його "приступів" і на колінах благала забрати його, доки він чогось "не натворив".

"Але мені сказали, що за законом потрібна його згода. Бачите, які тепер закони!" - розповідала жінка.

Марія Безух показує листівку, яку Володимир дійсно виготовив за власний кошт під час виборів міського голови 2006 року. Жінка розповіла, що у її сина часто бували нав'язливі ідеї, а проблеми з психікою у нього - з дитинства. Він стояв на обліку у психіатра в районній поліклініці, і з п'ятого класу через своє захворювання не міг відвідувати школу. Чоловік отримав середню освіту заочно, працював на будівництвах.

Володимир Безух, натомість, наполягає на своїй адекватності. Його дієздатність підтвердила і судмедекспертиза.

Прокурор Максим Мозговий розповів, що слідчі робили запит у поліклініці і там підтвердили, що Володимир Безух у дитинстві мав проблеми з психічним здоров'ям, але на позицію прокуратури щодо його дієздатності дитячий діагноз не впливає.

Обвинувачують за кількома статтями

Володимира Безуха звинувачують за трьома статтями: захоплення заручників, виготовлення та зберігання наркотичних речовин.

Йому загрожує до 15 років ув'язнення. Сам чоловік час від часу плутається у свідченнях: одного разу він визнає, що постійно споживав марихуану і курив кілька днів поспіль напередодні атаки на "Укрпошту", але іншого разу каже, що канабіс у його городі виріс сам, а він ніколи його не споживав.

Копирайт изображения Українська правда

Обвинувачуваний під час засідання суду заявив, що має отит та потребує лікування. За його словами, він звертався до медиків слідчого ізолятора, але вони проігнорували його скарги.

Київський суд міста Харкова дав доручення перевірити стан здоров'я чоловіка. Судді задовольнили клопотання прокурора та подовжили Володимиру Безуху запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 27 травня. Наступне засідання суду відбудеться 16 квітня, викличуть потерпілих.