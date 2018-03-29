Москва закриває генконсульство США у Петербурзі

Копирайт изображения AFP Image caption МЗС Росії визначився з заходами у відповідь на висилку своїх дипломатів з США. Щодо Україні - питання ще вирішується, але кількість буде дзеркальною

МЗС Росії оголосив американському послу в Москві Джону Хантсману заходи, вжиті після видворення російських дипломатів з США через отруєння екс-офіцера ГРУ Сергія Скрипаля в Британії.

Як заявив у четвер увечері російський міністр закордонних справ Сергій Лавров, Росія відкликає згоду на роботу генконсульства США у Санкт-Петербурзі, а також висилає стільки ж американських дипломатів, скільки було вислано російських з США - 60.

Як уточнили в російському МЗС, оголошені персонами нон-грата 58 співробітників посольства США у Москві та два працівника генерального консульства США в Єкатеринбурзі. Вони мають покинути територію Росії до 5 квітня.

США у свою чергу заявили, що висилка американських дипломатів не має виправдань, а Росії не слід вести себе як жертві.

Держдепартамент США відзначив, що рішення Москви про висилку дипломатів показує, що Росія не зацікавлена ​​у дипломатії, і Вашингтон залишає за собою право на заходи у відповідь.

"З отриманого нами списку можна зробити висновок, що Росія не зацікавлена ​​в діалозі з питань, які стосуються обох країн. Ми залишаємо за собою право на дії у відповідь", - заявила представник Держдепу Хізер Нойерт.

"Росія вирішила ще більше ізолювати себе як дипломатично, так і економічно", - додала вона.

Дзеркально, "але не лише"

Копирайт изображения Reuters Image caption Співробітників російського посольства в Лондоні висилають через отруєння Скрипаля у Солсбері, 20 березня

Відповідні заходи Росії на дії Заходу по "справі Скрипаля" будуть "дзеркальними, але не лише", - заявив Сергій Лавров.

"Росія хоче не тільки реагувати на заходи США і Великої Британії, але хоче встановити істину в справі Скрипаля", - наголосив голова російської дипломатії.

"Щодо решти країн теж все дзеркально у тому, що стосується кількості людей, які будуть їхати з Російської Федерації зі складу дипломатичних місій. [...] Ми паралельно хочемо не просто реагувати на абсолютно неприйнятні дії, які на нашу адресу робляться під найжорстокішим тиском США і Великої Британії під приводом так званої "справи Скрипаль", - пояснив він.

Таким чином можна очікувати, що з Росії виїдуть 13 українських дипломатів - саме стільки їхніх російських колег вислав Київ у знак солідарності з Британією та іншими країнами.

У понеділок США ухвалила рішення вислати з країни 60 російських дипломатів через отруєння в Лондоні колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки.

Після рішення Вашингтона багато інших країн, у тому числі європейських, оголосили про висилку загалом десятків співробітників російських дипмісій.

У російському міністерстві закордонних справ висловили "рішучий протест у зв'язку з прийнятим низкою країн-членів ЄС і НАТО рішенням про висилку російських дипломатів".

Москва відкидає звинувачення у причетності до замаху на Скрипалів. Прес-секретар президента Дмитро Пєсков, заявив, що твердження Лондона про причетність Москви до отруєння Сергія Скрипаля та його дочки Юлії "межують з бандитизмом".

А постпред Росії при ОБСЄ Олександр Лукашевич назвав висилку російських дипломатів порушенням Гельсінського Заключного акта ОБСЄ.