Стюардеси гонконзької авіакомпанії вибороли право носити штани

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Уніформа Cathay Pacific

Жінки-члени екіпажу авіаліній Гонконгу Cathay Pacific виграли суперечку щодо правила носити лише спідниці.

Авіакомпанія дозволила стюардесам одягати штани.

Деякі члени екіпажу скаржилися, що в коротких спідницях вони почувають себе незручно - особливо, коли складають речі у високі шафи або їдуть в громадському транспорті до та після роботи.

Проте відразу ці зміни не зможуть відбутися, оскільки компанія має оновити службову форму. За даними профспілки, це може зайняти до трьох років.

Правило щодо носіння виключно спідниць існує з часу заснування Cathay Pacific у 1946 році.

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Обслуговуючий персонал звернувся з проханням змінити робочу форму ще в 2014 році, оскільки відверті спідниці можуть спровокувати сексуальні домагання.

Авіакомпанія Гонконгу Cathay Pacific виконує регулярні пасажирські та вантажні перевезення за 114 напрямками в усьому світі.