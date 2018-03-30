Медведчук не виключає свого арешту

Копирайт изображения Укрінформ Image caption Медведчук не виключає свого затримання чи арешту, але їхати з України не збирається

Керівник організації "Український вибір" Віктор Медведчук в інтерв'ю BBC розповів про те, чи вважає він можливим свій арешт через справу проти Надії Савченко та Володимира Рубана, а також про стосунки з ними.

На питання BBC про своє затримання чи арешт у даній справі він відповів: "Виключати нічого не можна. А з огляду на вразливість правової системи України, може бути і затримання, і арешт, і кримінальні справи конкретно проти мене".

Водночас пан Медведчук заперечив можливість отримання політичного притулку за кордоном: "Я це виключаю повністю".

Щодо стосунків з Надією Савченко він розповів: "Річ у тім, що з пані Савченко у мене взагалі жодних контактів ніколи у житті не було".

Віктор Медведчук вважає, "що зробив дуже багато для того, щоб вона була звільнена з російської в'язниці і приїхала в Україну", але "ні до цього, ні після цього я з нею не встиг познайомитися", адже "не вважав це за необхідне для себе".

А Володимир Рубан, за словами пана Медведчука, дійсно якийсь час був причетний до організації "Український вибір": "Колись, у 2013 році, він дійсно мав стосунок до певних заходів "Українського вибору", про що я, до речі, тоді не знав, тому що у тих заходах, я участі не брав. Тоді я взагалі не знав, хто такий Рубан".

Віктор Медведчук додав, що дізнався про Рубана та зустрівся з ним вже після початку конфлікту на Донбасі - коли обоє почали займатися обміном полонених.

"Він вважав, що, з огляду на мої відносини з президентом РФ Путіним мені було б дуже просто вирішити всі питання без будь-яких переговорів. Звичайно, це була примітивна оцінка серйозної проблеми", - пояснює керівник "Українського вибору", який є кумом російського президента.

У 2016 році Віктор Медведчук "на прохання СБУ" зустрівся з Володимиром Рубаном щодо одного з обмінів полонених, однак у підсумку той так і не відбувся.

"Більше я з ним не підтримував жодних стосунків, у нас не було жодних контактів", - стверджує пан Медведчук.

"Тому пошук моєї причетності до Савченко, Рубана та їхньої справи я вважаю повним абсурдом. Будь-які заяви на цю тему - це політичне замовлення, політичні інсинуації, не більше", - додав він.

Надію Савченко та Володимира Рубана затримано за справою у підготовці військового перевороту в Україні. Вони свою вину заперечують.

Повний текст інтерв'ю - "Віктор Медведчук: "Я по телефону з Порошенком і Путіним не розмовляю".

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