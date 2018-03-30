Медведчук: "Отримую директиви щодо полонених від Порошенка"

Копирайт изображения Адміністрація президента / BBC

Віктор Медведчук розповів ВВС, що отримує від президента України Петра Порошенка директиви щодо ведення переговорів про обмін полонених з невизнаними "ДНР" і "ЛНР".

Керівник організації "Український вибір" нарікає на те, що українська сторона на переговорах, представником якої він є, "не готова дати своє бачення" щодо можливості другого етапу обміну.

"Я не даю бачення, тому що у мене немає офіційних повноважень на це бачення. Директиви в цьому процесі я отримую безпосередньо від президента України", - відзначив Віктор Медведчук.

За його словами, наразі усі сторон шукають і встановлюють людей, яких вони хотіли б обміняти.

"На сьогодні з тих осіб, яких шукають невизнані "республіки" на території України, встановлено десь 104-109 людей. З тих, кого шукає українська сторона на непідконтрольній території, в Донецьку та Луганську, достовірно встановлено 37 людей", - розповів він.

Він стверджує, що обмін за схемою "всіх встановлених осіб на всіх встановлених", тобто 104-109 (яких хочуть отримати "республіки") на 37 (яких хоче отримати Київ) "міг би відбутися навіть сьогодні". Однак це не відбувається через відсутність позиції української влади.

Віктор Медведчук також розповів, що самопроголошені "ДНР" і "ЛНР" просять внести у списки на обмін кількох екс-співробітників "Беркуту": "По пам'яті - двоє людей включено Донецьком і троє - Луганськом".

Українська влада наполягає на схемі обміну "всіх на всіх" і стверджує, що сепаратисти не підтверджують особи всіх громадян, які утримуються на підконтрольній їм території.

27 грудня відбувся перший етап великого обміну, внаслідок якого з полону "ДНР" і "ЛНР" звільнили 74 людини, а в зворотному напрямку поїхало 233 особи.

Після цього відбулося ще кілька точкових обмінів, однак другий етап великого обміну все ще перебуває на стадії консультацій.

Повний текст інтерв'ю - Віктор Медведчук: "Я по телефону з Порошенком і Путіним не розмовляю".

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