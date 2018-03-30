Чому Юрій Луценко вимагає звільнення Холодницького?

Копирайт изображения УНІАН Image caption Назар Холодницький і Юрій Луценко у Верховній Раді

У п'ятницю генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що вимагатиме зняти з посади керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назара Холодницького.

Зокрема пан Луценко звинуватив очільника САП "у дисциплінарних проступках", які виявило спільне розслідування Генпрокуратури та Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Про які конкретно порушення йде мова, генпрокурор не повідомив.

Водночас в інтерв'ю Дзеркалу Тижня голова НАБУ Артем Ситник розповів, що справа зокрема стосується "розкрадань в одеській мерії".

Копирайт изображения УНІАН Image caption Артем Ситник каже, що справа проти Холодницького стосується "розкрадань в одеській мерії".

Він відзначив, що слідчі отримали низку доказів проти Назара Холодницького.

"На підставі рішення суду були проведені технічні заходи і зафіксований ряд розмов у кабінеті керівника САП, які, на нашу думку, є підставою для залучення як до кримінальної, так і до дисциплінарної відповідальності", - сказав пан Ситник.

Артем Ситник також розповів, що конкретно мова йде про "злив інформації про підготовку обшуків тим людям, у яких ці обшуки мали відбутися", а також "про тиск на певних посадових осіб для ухвалення ними певних рішень".

Він відзначив, що тиск відбувався на прокурорів, які вели відповідні справи - з метою гальмування чи припинення їхнього розгляду.

Керівник НАБУ також загадав в інтерв'ю про низку інших справ, зокрема щодо пропозицій хабарів в.о. міністру охорони здоров'я Уляні Супрун.

Раніше стало відомо, що у кабінеті Назара Холодницького були виявлені підслуховуючі пристрої, встановлені в акваріумі.

Також у п'ятницю речник Генпрокуратури Андрій Лисенко в коментарі каналу "112 Україна" розповів, що пана Холодницького викликали на допит у ГПУ, однак він не з'явився.

Сам Холодницький пояснив "Українській правді", що дізнався про виклик зі ЗМІ.

Звинувачення проти себе він відкидає та вбачає у них політичну боротьбу.

Своє подання про звільнення керівника НАБУ Юрій Луценко подав до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП).

Назар Холодницький заявив "Українській правді", що "буде захищатися".

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