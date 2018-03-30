Війна антикорупціонерів: що Холодницький відповів Луценку й Ситнику

Копирайт изображения УНІАН Image caption Голова САП Назар Холодницький (на передньому плані) здивований синхронністю дій проти себе керівника НАБУ Артема Ситника (на задньому плані) та ГПУ

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький заявив, що вимагатиме публічного розгляду всіх звинувачень проти себе й планує прийти на допит до Генпрокуратури 3 квітня.

Водночас він заявив, що ще не бачив скарги на нього, поданої генпрокурором Юрієм Луценком, у якій той вимагає його звільнення, тому не може давати конкретні коментарі.

"Дивне інтерв'ю"

Назар Холодницький висловив здивування через те, що паралельно зі скаргою Луценка було опубліковане інтерв'ю керівника НАБУ Артема Ситника в "Дзеркалі тижня", в якому на його адресу озвучені серйозні обвинувачення.

Зокрема пан Ситник стверджує, що керівник САП "зливав інформацію" про обшуки тим, у кого вони мали відбутися, а також гальмував розгляд справ через тиск на інших прокурорів.

Всі ці докази, за словами Артема Ситника, здобуті законним шляхом через прослуховування та "є підставою для залучення як до кримінальної, так і до дисциплінарної відповідальності", тобто звільнення з посади.

Назар Холодницький запевнив, що "не тримається за посаду", однак пообіцяв розібрати кожне слово в звинуваченнях проти себе.

Він також вимагає публічного розгляду справи й повного оприлюднення записаних в його кабінеті розмов.

"Можливо, там є нецензурне спілкування з підлеглими, але вичистити болото корупції чистими рукавичками неможливо", - заявив пан Холодницький і запевнив, що жодних незаконних розпоряджень він не давав.

Він також заявив, що його викликають на допит в "одіозний департамент ГПУ", проти керівника якого САП порушило кілька проваджень, зокрема щодо незаконного збагачення.

Допит має відбутися 3 квітня, Назар Холодницький планує на нього прийти.

Обвинувачення на адресу його відомства у гальмуванні розгляду справ він пов'язав з тим, що "ховаючись за гучними іменами і затриманнями, колеги не думали про доказову базу…, щоб здобути обвинувальний вирок".

"Як прокурор я не можу підписати підозру без доказу…, щоб показати процес заради процесу", - наголосив Назар Холодницький.

"Неугодний прокурор може бути неугодним усім", - констатував він, відповідаючи на питання про те, хто саме зацікавлений у його відставці.

Подання проти Холодницького має розглянути Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (КДКП). Коли це станеться, поки що невідомо.

Аргументи Луценка і Ситника

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У п'ятницю генеральний прокурор Юрій Луценко звинуватив очільника САП "у дисциплінарних проступках", які виявило спільне розслідування Генпрокуратури та Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Про які конкретно порушення йде мова, генпрокурор не повідомив.

Водночас в інтерв'ю Дзеркалу Тижня, яке з'явилося у цей же день, голова НАБУ Артем Ситник розповів, що справа зокрема стосується "розкрадань в одеській мерії".

Він відзначив, що слідчі вже отримали низку доказів проти Назара Холодницького.

"На підставі рішення суду були проведені технічні заходи і зафіксований ряд розмов у кабінеті керівника САП, які, на нашу думку, є підставою для залучення як до кримінальної, так і до дисциплінарної відповідальності", - сказав пан Ситник.

Артем Ситник також розповів, що конкретно мова йде про "злив інформації про підготовку обшуків тим людям, у яких ці обшуки мали відбутися", а також "про тиск на певних посадових осіб для ухвалення ними певних рішень".

Керівник НАБУ також загадав в інтерв'ю про низку інших справ, зокрема щодо пропозицій хабарів в.о. міністру охорони здоров'я Уляні Супрун.