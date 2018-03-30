МЗС про вислання українських дипломатів: "Це очікуваний крок з боку Кремля"

Копирайт изображения Reuters Image caption Російське МЗС заявило про дзеркальні заходи щодо українських дипломатів

МЗС України заявило, що висилка 13 українських дипломатів з Російської Федерації - "це очікуваний крок з боку Кремля, який вже тривалий час відверто демонструє світу порушення норм міжнародного права". Про це йдеться на сайті відомства.

У п'ятницю Росія вислала 13 українських дипломатів у відповідь на аналогічні дії Києва та оголосила їх "persona non grata".

"Їм були вручені ноти протесту і заявлено, що у відповідь на необґрунтовані вимоги зазначених держав про висилку російських дипломатичних співробітників на підставі бездоказових звинувачень Великої Британії на адресу Росії через так звану "справу Скрипаля" російська сторона оголошує "persona non grata" відповідну кількість співробітників дипустанов цих країн в Російській Федерації", - йдеться у повідомленні на сайті російського МЗС.

В російському МЗС уточнили, що 30 березня викликали керівники дипмісій Австралії, Албанії, Німеччини, Данії, Ірландії, Іспанії, Італії, Канади, Латвії, Литви, Македонії, Молдови, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Румунії, України, Фінляндії, Франції, Хорватії, Чехії , Швеції, Естонії.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін у Twitter назвав, дії Росії "нонсенсом".

Україна про рішення вислати російських дипломатів оголосила 26 березня. Це пов'язано зі справою про отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки в британському Солсбері.

"Росія грубо порушує міжнародне право, й це не тільки має обмежуватися нашими символічними жестами чи заявами, але і діями. Цей крок спрямований на те, щоб повернути Росію у міжнародне правове поле",- повідомила BBC News Україна Мар'яна Беца.

В Києві запевняють, що вислані російські дипломати є "агентами РФ та представниками спецслужб".

За її твердженням, вони "фактично виконували функції, які не підпадали під діяльність дипломатичних агентів та консульських посадових осіб".

Після Великої Британії російських дипломатів також вислали НАТО, США, Канада та більшість країн ЄС.

Сергія Скрипаля та його доньку знайшли 4 березня непритомними в центрі Солсбері.

Слідчі встановили, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною. Зараз Скрипаль з донькою знаходяться в лікарні.

Москва відкидає всі звинувачення, а у відповідь на заходи Британії та інших країн оголосила про дзеркальні заходи зі свого боку.

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