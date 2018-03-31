Скандал у Facebook: на що здатна соцмережа заради росту?

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Будь-які засоби хороші для зростання соцмережі Facebook. Про це йшлося у внутрішньому меморандумі компанії, який опублікувало видання BuzzFeed.

Цей меморандум влітку 2016 року розіслав топ-менеджер компанії Ендрю Босуорт.

У своєму листі Босуорт, який на той момент обіймав посаду віце-президента компанії, писав про "потворну правду".

У документі йшлося про те, що збільшення кількості користувачів виправдане, навіть якщо його досягають сумнівними методами і це може загрожувати людям.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ендрю Босуорт каже, що своїм меморандумом хотів домогтися провокаційного ефекту

І автор меморандуму, і засновник компанії Марк Цукерберг вже відреагували на публікацію документа, заявивши, що насправді не дотримуються таких поглядів.

Однак, новий скандал може ще більше зіпсувати репутацію компанії, яка продовжує виправдовуватися за витік особистих даних мільйонів користувачів.

"Отже, ми об'єднуємо все більше людей. Це може мати і негативний бік. Можливо, хтось втратить життя через цькування. Можливо, хтось загине в теракті, організованому за допомогою наших інструментів. І все ж ми об'єднуємо людей" , - йдеться в меморандумі.

"Потворна правда полягає в тому, що ми настільки глибоко віримо в об'єднання людей, що все, що дозволяє нам частіше пов'язувати людей, - це "де-факто" добре", - писав пан Босуорт.

За його словами, всі зусилля в ім'я зростання виправдані, в тому числі "сумнівні практики імпорту контактів" і способи, завдяки яким користувачів можуть знайти в мережі їхні друзі.

Босуорт - співавтор новинного механізму соцмережі, він займає високі посади в компанії з 2006 року, а зараз розробляє інструменти віртуальної реальності для Facebook.

Сам Босуорт в Twitter написав, що не підтримує ідеї, описані ним у скандальному меморандумі, і назвав його "свідомою провокацією".

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"Суперечки на такі складні теми - важлива частина нашого робочого процесу, і для подальшого нашого розвитку нам потрібно обговорювати навіть настільки погані ідеї", - додав він.

Марк Цукерберг у своїй заяві назвав Босуорта талановитим провокатором.

"З цим постом більшість людей в Facebook, включаючи мене, категорично не погодилися. Ми ніколи не вважали, що мета виправдовує засоби", - зазначив мільярдер.

Скандал з Facebook і Cambridge Analytica

Соцмережа опинилася в центрі одного з найбільших скандалів за свою історію після того, як з'ясувалося, що особиста інформація 50 мільйонів людей потрапила до рук британської фірми з аналізу даних Cambridge Analytica.

Вважають, що ця компанія допомагала виборчій кампанії Дональда Трампа на президентських виборах 2016 року.

Cambridge Analytica вдалося зібрати дані за допомогою вікторини "Це ваше цифрове життя". Ці тести можуть збирати інформацію про профілі користувача.

Пан Цукерберг вже визнав, що його соціальна мережа допустила помилки в роботі з Cambridge Analytica.

У своїй офіційній заяві Facebook стверджує, що обурена тим, як її обдурили в використанні даних.

Діяльність Facebook розслідують в Британії і США.